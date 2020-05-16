Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan Beyaz eşya sektörü açıklaması Açıklaması
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan Beyaz eşya sektörü açıklaması Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, beyaz eşyanın Türkiye'nin yüz akı sektörlerinden biri olduğunu belirterek, "Üretim hacmi, ciro, katma değere ve ihracata katkısıyla ülkemizin kalkınmasında öncü rol oynuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan Beyaz eşya sektörü açıklaması Açıklaması
16.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:02

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, beyaz eşyanın Türkiye'nin yüz akı sektörlerinden biri olduğunu belirterek, "Üretim hacmi, ciro, katma değere ve ihracata katkısıyla ülkemizin kalkınmasında öncü rol oynuyor. Mükemmele yakın işleyen tedarik zincirleri sayesinde; Avrupa'nın birinci, dünyanın ikinci üretim üssüyüz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, beyaz eşya sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Sektörün teşvik sisteminde ayrıcalıklı konuma sahip olduğunu kaydeden Bakan Varank, "2012'den bu yana sektörde 12 milyar liralık yatırımı teşvik ettik ve 10 bine yakın ilave istihdam oluşmasını sağladık. Beyaz eşyada sahip olduğumuz küresel üstünlüğü, pazar payımızı kaybetmemek çok önemli" ifadelerini kullandı.

Brexit sürecini yakından takip ettiklerini söyleyen Bakan Varank, "Sektörün Birleşik Krallık pazarında negatif etkilenmemesi için Ticaret Bakanlığımızla eş güdüm içindeyiz. Sektörün Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine dahil edilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Varank, salgının seyri ve gelen talepler doğrultusunda üretimin tamamen durdurulması gibi bir yaklaşımlarının olmadığının altını çizdi. İlk günden itibaren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yerinde ve zamanında adımlar attıklarını kaydeden Varank, konuşmasında şunları söyledi:

"Beyaz eşya, Türkiye'nin yüz akı sektörlerinden bir tanesi. Üretim hacminiz, cironuz, katma değere ve ihracata katkınızla ülkemizin kalkınmasında öncü rol oynuyorsunuz. Mükemmele yakın işleyen tedarik zincirleriniz sayesinde; Avrupa'nın birinci, dünyanın ikinci üretim üssüyüz. Ar-Ge'ye verdiğiniz önem, patent sayılarında da kendini gösteriyor. Türkiye'de en fazla patent sayısına sahip sektör beyaz eşya sektörü.Salgının seyri ve sizlerden de gelen talepler doğrultusunda üretimin tamamen durdurulması gibi bir yaklaşımımız olmadı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bile; ihracat taahhüdü olan ya da faaliyetini durdurduğunda büyük zararla karşılaşabilecek üreticilerin çalışabilmesini sağladık. Bununla birlikte istihdam, finansman ve sosyal yardım alanlarında kritik politikaları hayata geçirdik. Sizleri ve emekçilerimizi mağdur etmemek adına, kısa çalışma ödeneğinden faydalanma şartlarını kolaylaştırdık. Finansa erişim alanında kamu bankalarımız sektör ayrımı olmaksızın İŞ'e devam kredileri açtı ve finansman destekleriyle esnafımızın yanında durdu. Hasarın boyutlarını minimuma indirmek ve bu dönemin sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için çalışıyoruz. Otomotiv ve tekstil sektörlerinden, normalleşmeye geçişle ilgili olumlu sinyaller alıyoruz. Gıda, kimya, ilaç ve ambalaj sanayi güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor.Yeni normale en iyi şekilde hazırlanmalıyız. Bu noktada alınması gereken önlemlerde size yol göstermesi için bir kılavuz hazırladık. TSE'nin hazırladığı bu rehber dokümana ilişkin son olarak Bilim Kurulunun raporunu bekliyoruz. Kılavuzda; hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol mekanizmalarıyla ilgili yapılması gereken her şeye yer verdik. Kılavuzu baz alarak bir kontrol listesi de oluşturduk. Bu listeden hareketle dünyada da öncü olacak şekilde belgelendirme faaliyetleri yapacağız. Herhangi bir kuruluş bize başvurup, belge almak istiyorum, işletmemi tescil etmek istiyorum derse, yerinde denetimler sonrasında uygun olanları TSE'den belgelendireceğiz. Temiz üretimin, enfeksiyona karşı tedbirlerin dünya ticaretinde çok önemli bir hale geleceğini biliyoruz. Attığımız bu adımla yeni döneme şimdiden hazırlığımızı yapmış oluyoruz.Üretimde dışarıya bağımlılık azaldıkça, dış şoklara karşı daha dirençli oluyorsunuz. Yerli yoğun bakım solunum cihazıyla da gördük ki, isteyince ülke olarak her şeyi başarabiliriz. Sadece zor zamanlarda değil, hayatın normal akışında da alışılmışın dışında davranmak, kalıpları kırmak, icat çıkarmak gerekiyor. Beyaz eşya sektörü, teşvik sistemimizde ayrıcalıklı bir konuma sahip. 2012'den bu yana sektörde 12 milyar liralık yatırımı teşvik ettik ve 10 bine yakın ilave istihdam oluşmasını sağladık. Beyaz eşyada sahip olduğumuz küresel üstünlüğü, pazar payımızı kaybetmemek çok önemli.Avrupa Birliğinde yürürlüğe girecek Eko Tasarım ve Enerji Etiketi regülasyonunda; mevzuat uyumu çalışmalarında son aşamaya geldik. AB mevzuatı ile eş zamanlı olarak, biz de kendi mevzuatımızı uygulamayı hedefliyoruz. Bu konuda Kalkınma Planında yer alan ilave yatırım ihtiyacı ve yatırım teşvikleri hususunu çalışmaya başladık. Brexit sürecini de yakından takip ediyoruz. Beyaz eşya sektörünün Birleşik Krallık pazarında negatif etkilenmemesi için Ticaret Bakanlığımızla eş güdüm içindeyiz. Sektörün Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine dahil edilmesini istiyoruz. Başarının anahtarı, sizlerin teknolojik değişime ayak uydurma kabiliyetinizle doğrudan ilişkili. Akıllı, bağlantılı ve etkileşimli ürünlerde standartları koyabiliyor olmamız gerek. Biliyorsunuz Türk Standardları Enstitüsünün ayna komiteleri var. Beyaz eşya sektörü bu komitelere hem güvenlik hem de performans yönüyle katılıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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