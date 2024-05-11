Üye Girişi
Haberler

Türkiye'nin birçok bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) değerlendirmelerine göre, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

(ANKARA)- Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) değerlendirmelerine göre, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

MGM verilerine göre, yağışlı hava ile birlikte batı kesimlerinde sıcaklığın 4 ila 6 derece düşeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Anadolu İç Anadolu Karadeniz Antalya Marmara Türkiye Hava Durumu Doğa Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var

Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var

 İsrailli temsilci, Birleşmiş Milletler'in Filistin kararını imha makinesine attı

İsrailli temsilci, Birleşmiş Milletler'in Filistin kararını imha makinesine attı

 CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu

CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title