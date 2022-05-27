Veli Ağbaba: Emeklilerin duygularıyla oynamayın - Haberler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Emeklilerin duygularıyla oynamayın. Kurban Bayramı da yaklaşıyor. Her emekliye aldığı maaş kadar 1 ikramiye verin" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin Zonguldak İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Konser yasaklarına değinen Ağbaba, "Bunu yasaklamak en büyük ahlaksızlıktır. Türkiye'de bir hayat tarzı dayatması var. Herkese tek müzik dinletmek, tek ses dinletmek istiyorlar. İktidara 3Y diyerek gelmişti. Biri yasaklar, yasakların herhalde padişahı oldular bunlar. Yolsuzluğu biliyorsunuz, dünyada yolsuzluğun en çok olduğu ülkelerden birisi Türkiye. Maalesef yoksulluğu da hep beraber görüyoruz" dedi.

Ağbaba, SADAT Yönetim Kurulu Üyesi Ersan Ergür'ün Twitter'den yaptığı paylaşıma tepki göstererek, "Bu aslında topluma bir korku yayma, bu oyuna gelmemek lazım. Bu çakallar, bu mafya bozuntularına bu devleti teslim etmeyiz. Onların devletin, milletin geleceğiyle oynamasına izin vermeyiz. İstanbul'da nasıl gittilerse, orada da giderler. 2002'de nasıl geldiyseniz ilk seçimde de öyle gideceksiniz. Bunları hiç önemsemeyin. Bunların amacı, muhaliflerin motivasyonunu kırmak. Hiç bunlara inanmayın, önünüze bakın. Bütün anketler gösteriyor ki, Millet İttifakı'nın adayı ve Millet İttifakı iktidar olacak. Bundan hiç kuşku duymayın, anketlere bakın. Anketlere bakmıyorsanız sokağa bakın. Hakimle savcıyla yapamadıklarını SADAT güçleriyle yapmaya çalışıyorlar. O mafya bozuntularına, o çakallara da bu memleket teslim olmaz. Onların karşısında Cumhuriyet Halk Partisi boyun eğmez."