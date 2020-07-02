Minik Eymen'in ölümüne ilişkin sanıkların yargılanmasına devam edildi
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Minik Eymen'in ölümüne ilişkin sanıkların yargılanmasına devam edildi

İZMİR'in Bornova ilçesinde, 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın ormanlık arazideki metruk bir yapıya ait tandır çukurunda ölü bulunmasıyla ilgili tutuklanan anne Mine Durak (26) ve sevgilisi Serkan Elçetin'in (38) yargılanmasına devam edildi.

Minik Eymen'in ölümüne ilişkin sanıkların yargılanmasına devam edildi
02.07.2020 20:58 | Son Güncelleme: 02.07.2020 21:01

İZMİR'in Bornova ilçesinde, 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın ormanlık arazideki metruk bir yapıya ait tandır çukurunda ölü bulunmasıyla ilgili tutuklanan anne Mine Durak (26) ve sevgilisi Serkan Elçetin'in (38) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanıklar dinlendi. Bir dönem Elçetin'in servis aracında şoför olarak çalışan Salih Demiral, "Serkan'ın aldığı servis minibüsünde şoför olarak çalıştım. Bir gün Eymen'e gözündeki morluğu sorduğumda 'Düştüm' yanıtını aldım. Serkan zaman zaman çocuğun yaramazlık yaptığını söylerdi. Bir seferinde de telefonunu kırdığı için dövdüğünü söylemişti" dedi. Mahkeme heyeti, olay sırasında Durak'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden rapor alınmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşini 2 buçuk yıl önce kalp krizinden kaybettiği öğrenilen Mine Durak'ın, oğlu Eymen Sadık Durak'a iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı üzerine geçen yıl eylül ayında harekete geçti. Polis, uzun süre eve gelmeyen Mine Durak'ı yakınlarının evinde buldu, küçük Eymen'e ise ulaşılamadı. Polise ilk önce çelişkili ifade veren Mine Durak, ardından oğlunun, erkek arkadaşı tarafından dövülerek, öldürüldüğünü öne sürdü. Durak'ın gösterdiği yerde arama yapan polis, ağzı tuğlayla kapatılmış tandır çukurunu açtığında, poşet içinde, Eymen'in elleri ve ayakları bağlı cansız bedenini buldu. Eymen'in cesedi, otopsi ve DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri, Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin ve onun erkek kardeşi E.E.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mine Durak ve Serkan Elçetin 'canavarca hisle öldürme' suçundan tutuklandı. E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame, 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek dava açıldı.'KEDİ GÖMECEĞİM' DİYE KAZMA VE KÜREK ALMIŞDavanın 2'nci duruşması bugün 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Mine Durak, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle katılırken, tarafların avukatları da hazır bulundu. Tanık olarak konuşan Serkan Elçetin'in dedesi Mehmet Köse, torununun kendisinden ölen kedisini gömmek için kazma ve kürek istediğini söyledi. Köse, "Serkan kedi besliyordu. Bunun yanı sıra sokakta gördüğü yaralı kedilere de yardım ederdi. Ölen bir kedisini bizim bahçeye gömmüştük. Daha sonra yine kedisi öldüğü ve bahçeye gömmek istediğini belirtti ancak kabul etmedim. Bunun üzerine bana gönül koydu. Benden kazma ve kürek alarak başka bir yere gömdü" dedi.'EYMEN'E GÖZÜNDEKİ MOLUĞU SORDUM, 'DÜŞTÜM' DEDİ'Bir dönem Elçetin'in servis aracında şoför olarak çalışan Salih Demiral, Elçetin ve Durak'ın Eskişehir'e giderek Eymen'i getirdiklerini söyledi. Demiral, "Serkan'ın aldığı servis minibüsünde şoför olarak çalıştım. Bir gün Serkan ve Mine, Eskişehir'e giderek çocuğu almaya gittiler ve ertesi gün İzmir'e geldiler. Sonraki günlerde aracın tamire gitmesi gerekiyordu. Serkan bana, 'İstersen git otur' dedi. Eve gittiğimde Mine müşterisinin geleceğini ve Eymen'i oynatmaya çıkarmamı söyledi. Ben de yaptım. Bu sırada Eymen'e gözündeki morluğu sorduğumda 'Düştüm' yanıtını aldım. Serkan zaman zaman çocuğun yaramazlık yaptığını söylerdi. Bir seferinde de telefonunu kırdığı için dövdüğünü söylemişti" dedi.'ÜÇÜ BERABER ÇEŞME'YE GİTTİ'Mine Durak ve Serkan Elçetin'i bir dönem evinde misafir ettiğini söyleyen tanık Nurşen Genç, "Serkan, Mine'ye ev tutacaklarını ve 1 hafta bende kalıp kalamayacağını sordu. Ben de kabul ettim. Serkan, Mine ve Eymen bana geldiler. Yemek yerken Mine, çocuğa çok kötü davranıyordu. Yemeğini Serkan yedirdi. Ardından Mine, Eymen'i azarlayıp darbetti. Aynı gün Çeşme'de müşterisi olduğunu söyledi ve beraber çıktılar. Hatta ona, 'Sen bu işleri yaparken çocuk ne yapıyor?' diye sorduğumda 'O varken de yapıyorum' dedi. Mine hiç durmadan, Serkan da günde birkaç kez uyuşturucu kullanıyordu" diye konuştu.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, olay sırasında Durak'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden rapor alınmasına ve Mine Durak, Serkan Elçetin ile kardeşi E.E.'nin telefon kayıtlarının incelenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.


Kaynak: DHA

Manşet

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