Mardin'de kan bağışı kampanyasına destek Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, kan bağışında bulundu.

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, kan bağışında bulundu.

Koronavirüs (kovid-19) salgını nedeniyle kan stoklarının azalmasından dolayı Kızılay tarafından düzenlenen çağrılar ile kan bağışı kampanyasına destek sürüyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında Kızılay tarafından kurulan kan bağışı çadırında kan bağışında bulunda Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'ın çağrısı üzerine Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş'da katkı için adliye personelleriyle kan bağışında bulundu.

Bektaş, adliye çalışanlarıyla sosyal sorumluluğu yerine getirmek adına Kızılay'a kan bağışında bulunduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Dün Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörümüzün çağrısı üzerine bugün Mardin Adliyesi olarak buradayız. Biz de Mardin Valiliğine çağrıda bulunuyoruz, yarın veya sonraki gün sosyal sorumluluk projesinin Mardin Valiliğinin tüm kurumlarıyla katkıda bulunacağını düşünüyoruz."

Kaynak: AA