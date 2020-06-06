Köpeğe çarpmamak için ani manevra yapan Eski CHP Çorum İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi canından...
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Köpeğe çarpmamak için ani manevra yapan Eski CHP Çorum İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi canından...

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yola çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün yaptığı ani manevra sonucu kontrolden çıkan otomobil tır parkına daldı.

Köpeğe çarpmamak için ani manevra yapan Eski CHP Çorum İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi canından...
06.06.2020 04:30 | Son Güncelleme: 06.06.2020 04:33

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yola çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün yaptığı ani manevra sonucu kontrolden çıkan otomobil tır parkına daldı. Kazada sürücü eski CHP Çorum İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi ölümden döndü.

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Hasan Eray Tüfekçi yönetimindeki 19 AAT 544 plakalı otomobilin önüne ilçe girişinde köpek çıktı. Tüfekçi'nin bir anda yola fırlayan köpeğe çarpmamak için yaptığı ani manevra sonucu kontrolden çıkan otomobil tır parkına dalarak, park halinde ki iki TIR'ın arasına girdi.

Kazayı gören diğer sürücüler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede kaza yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralı sürücüyü kurtardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Tüfekçi, ayakta yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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