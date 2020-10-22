Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in cenazesi alınmadı
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Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in cenazesi alınmadı

22.10.2020 12:20 | Son Güncelleme: 22.10.2020 13:52
Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in cenazesi alınmadı

Diyarbakır'da kardeşi Mustafa Aslan tarafından sokak ortasında öldürülen Melek Aslan'ın cenazesi ailesi tarafından alınmadı. Sahipsiz kalan Melek'in cenazesi, 15 gün içerisinde alınmazsa kimsesizler mezarlığında toprağa verilecek. Kardeş katili olan Mustafa Aslan, cinayeti "Namusumuza leke sürdü" diyerek işlediğini söylemişti.

Dün öğle saatlerinde Yenişehir ilçesindeki Kooperatifler Mahallesi'ndeki Sanat Sokağı'nda Mustafa Aslan, ablası Melek Aslan ile buluşmak için Adıyaman'dan geldi. Sanat Sokağı'nda buluşan ikili arasında tartışma çıktı. Mustafa Aslan, yanında getirdiği tabanca ile ablasına 4 el ateş etti. Mustafa Aslan, polis tarafından gözaltına alınırken, olay yerinde hayatını kaybeden Melek'in cansız bedeni otopsi için Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

AİLE CENAZEYİ ALMAK İSTEMEDİ

Melek Aslan'ın cenazesine yapılan otopsi işlemi dün akşam tamamlandı. Morgda görevli personel, Melek'in Adıyaman'da yaşayan ailesini arayarak, cenazeyi teslim almasını istedi. İki kez yapılan görüşmede aile, kızları Melek'in cenazesini almak istemediğini bildirdi. Melek'in cenazesi 15 gün içerisinde teslim alınmazsa kimsesizler mezarlığında toprağa verilecek.

KATİL KARDEŞ TUTUKLANDI

Öte yandan Mustafa Aslan, gece yarısı adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Aslan, tutuklandı. Aslan, emniyet ve savcılık sorgusunda ablası Melek'i 'namus meselesi' yüzünden öldürdüğünü ifade etti.

Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in cenazesi alınmadı
Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in cenazesi alınmadı
Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in cenazesi alınmadı
Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in cenazesi alınmadı
Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in cenazesi alınmadı
Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in cenazesi alınmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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