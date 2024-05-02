Adıyaman'da yağmur nedeniyle yolcu minibüsü kaza yaptı, 14 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yağmurdan dolayı kayarak yoldan çıkan yolcu minibüsü yan yattı. Meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı.

Kaza Kahta-Diyarbakır yolunun 16'ıncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin Arslan yönetimindeki 02 LF 228 plakalı minibüs sürücüsünün yağmurdan dolayı kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yan yattı. Meydana gelen kazada B.G. (16), M.G. (18), M.K. (26), N.K. (20), E.K. (18), G.A. (17), H.A. (24), G.A. ( 17), S.A. (19), M.A. (16), S.T.A. (17), A.A. (18), R.A. (16) ve H.A. (31) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN