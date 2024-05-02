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Adıyaman'da Uyuşturucu Haplarla Yakalanan Şahıs Tutuklandı

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Adıyaman'da yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu haplarla yakalanan bir şahıs tutuklandı. Şahsın üzerinden 532 adet ecza hap ele geçirildi ve soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da, uyuşturucu haplarla yakalanan bir şahıs, mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan S.D., isimli şahsın üzerinden 532 adet ecza hap ele geçirildi. Haplar muhafaza altına alınırken S.D., isimli şahıs ise polis merkezine götürüldü. Burada işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

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