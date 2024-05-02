Adıyaman Valisi Osman Varol, muhtarların sorunlarını dinledi

Adıyaman Valisi Osman Varol, mahallelerin sorun ve sıkıntılarını toplantıya katılan mahalle ve köy muhtarlarından dinledi.

Adıyaman merkez mahalleleri ve merkeze bağlı köylerin muhtarlarıyla toplantı düzenleyen Adıyaman Valisi Osman Varol, sorunları ve talepleri dinledi.

Vali Osman Varol, şehrin köylerle birlikte yeniden imar edildiği bu süreçte muhtarların köylerinde ve mahallelerinde karşılaştığı sorun, sıkıntı, ihtiyaç ve talepleri ile görüş ve önerileri masaya yatırdı. Toplantıda, köy ve mahalle muhtarları tek tek söz alarak köylerine ait ihtiyaç, talep ve sorunları dile getirdi.

Çözüm odaklı gerçekleşen toplantıda, kırsal konutlardan eğitime ve sağlığa, tarımdan yol yapımı ve içme suyuna kadar birçok konuda muhtarların istekleri dinlenilerek, çözüm önerileri konuşuldu.

Toplantıyla ilgili bilgi veren Vali Varol, "Sıkça gerçekleştirdiğimiz köy ziyaretlerimizde talep ve beklentilerini dinleyip, çözüm yolları üretmeye gayret gösterdiğimiz, Devletimizin vatandaşa dokunan en sıcak eli ve vatandaş nezdindeki ilk kapısı olan muhtarlarımızla şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bir araya gelerek sorunlarına çözüm bulmanın gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN