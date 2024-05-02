Adıyamanlı Sporcular Havalı Silahlar Egemenlik Bölge Şampiyonasında Başarılı

Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından Elazığ ilinde gerçekleştirilen Havalı Silahlar Egemenlik Bölge Şampiyonası yarışmasına katılan Adıyamanlı sporcular 4 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Beş ayrı ilde Havalı Silahlar Egemenlik Bölge Şampiyonasına katılan Adıyamanlı sporcuların elde ettiği başarılarla gurur duyduklarını dile getiren Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, sporcuları tebrik etti.

Bu başarının bölge adına büyük önem taşıdığını söyleyen Müdür Keleş, "Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "5 Ayrı ilde gerçekleştirilen bölge şampiyonasına katılan Adıyamanlı sporcularımızın elde ettiği başarılarla gurur duyuyoruz. Özellikle 4 altın 2 gümüş 1 bronz madalya kazanan sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik ederim. Tüfek atışlarında Yıldız B bayanlar kategorisinde İkbal Tekdal altın madalyanın sahibi olurken, Rümeysa Kahraman gümüş madalya elde etti. Yıldız B erkekler kategorisinde Yasin Eralp Deneri altın madalyanın sahibi olurken, Genç Erkekler kategorisinde Ahmet Muhammed Tekdal Gümüş madalyanın sahibi oldu. Büyük erkekler kategorisinde Halil İbrahim Yılmaz bronz madalya alırken, tabanca atışlarında Yıldız B erkekler kategorisinde Yusuf Tekdal altın madalyanın sahibi oldu. Genç erkekler kategorisinde Yasin Aksoy altın madalya sahibi oldu. Bu önemli başarı ilimiz adına büyük önem taşımaktadır. Ben sporcularımızın gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacaklarına inanıyorum" dedi. - ADIYAMAN