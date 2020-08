İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ Kavanoz kapağı alma çabası koronavirüse davetiye çıkardıİZMİR'in Bornova ilçesindeki bir zincir markette indirime giren kavanoz kapaklarından almak isteyenler, adeta izdiham yarattı.

Kavanoz kapağı alma çabası koronavirüse davetiye çıkardı

İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir zincir markette indirime giren kavanoz kapaklarından almak isteyenler, adeta izdiham yarattı. Koronavirüsün unutulduğu o anlar, bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde, Bornova'daki bir zincir market mağazasında meydana geldi. İndirime giren kavanoz kapaklarından almak için erken saatlerde sıraya giren vatandaşlar, kapıların açılmasıyla birlikte işyerine akın etti. Yaklaşık 15 vatandaş, kapaklardan almak için birbirleriyle yarıştı. Adeta izdiham oluşurken, sosyal mesafe kuralının dikkate alınmadığı görüldü. O anları ise başka bir müşteri, cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde vatandaşların kavanoz kapağı almak için birbirleriyle yarıştığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Altın fiyatlarındaki artış, yatırımcıları kiloluk külçe altına yöneltti

ADANA Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, geçtiğimiz 5 ay içinde altın fiyatlarındaki 3 ayrı rekorun ardından büyük ölçekli yatırımcıların kiloluk külçe altına yöneldiğini kaydetti. Başman, altının gram fiyatının bu seyirde 500 lirayı görebileceğini kaydetti.Altında son 5 ay içerisinde rekor artışlar yaşandı. Kısa ve uzun vadede kazanç elde etmek isteyen yatırımcılar da arka arkaya gelen artışlarla birlikte altına yöneldi. Altındaki fiyat beklentilerinin 450 lira olduğunu ancak beklenmedik şekilde öngörülerini aşarak altının gram fiyatının 465 lirayı geçtiğini belirten Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, bu hızla altının gramının 500 lira olabileceğine işaret etti.'SON AYLARDA ALTIN ALIP KAR ETMEYEN YOK'Yatırım için altın düşünenlerin çeyrek, yarım, tüm liralar, Adana Burması, diba bilezik şeklindeki içi dolu bileziklerle beraber büyük ölçekli yatırımcıların da kiloluk külçe altına rağbet gösterdiğini belirtti. Alış satışlarda gramda 2 ile 5 lira gibi ufak bir fark olduğundan bu süreçte kiloluk külçe altın satışlarının arttığına vurgu yapan Başman, "Çünkü alırken daha az işçilik ödenir, satışında yine daha az fire payı vardır. Son 2-3 aydır bu şekilde altın alıp da aynı fiyattan satan müşterimiz yok. Hepsi mutlaka maliyetini çıkarmış ya da karlı satmaktadırlar. Bunun alımını kuyumcu esnafı ile değil büyük toptancılar ya da bankalar aracılığı ile gerçekleştiriyorlar" dedi. BÜYÜK YATIRIMCILAR KÜLÇE ALTINA YÖNELDİAltının yılbaşından bu yana artış seyrini anlatan Başman, "Ocak-Şubat aylarında altının gramı 310 liraydı. Temmuz başında 380-390 lira aralığında seyrediyordu fiyatlar. Temmuz ayının sonlarına doğru altın kendi rekorunu bir daha kırdı ve 410 liraya geldi. Yani 5 ay içerisinde yüzde 30 bir artış yaşadık. Yeniden bir hareketle 430 ve şu anda 450 ile seyretmesini beklerken yeni bir atakla 465 liraya geldi. Bu da büyük yatırımcıların külçe altına yönelmelerine yol açtı. Yatırım yapmak için 24 ayar altın envanterlerine kiloluk külçe altını da dahil ettiler." diye konuştu.'YATIRIMLIĞA YÖNELİK SATIŞLAR ARTTI'25 yıldır kuyumculuk yapan Gencer Dostlar, yatırım amaçlı satışların yükseldiğini belirterek, "Çeyrek, yarım, tüm, dolu bilezik, Adana Burması gibi ürünlere yatırımcılarımız daha çok rağbet gösteriyor. Tekrar bir yükseliş bekleniyor. Ons şu an 2030'larda seyrediyor. Yani gramda 500 lirayı bulacağı düşünülüyor" ifadelerini kullandı.Altın almaya gelen Sevda Kılıçlıoğlu da "Altın almaya geldik. Düğünümüz var. 25-30 gram civarında altın alacağız. 9 bin liralık 22 ayar yatırım amaçlı bilezik alıyoruz" dedi.

67 yaşında resim yeteneğini keşfetti, 3 yılda 40 eser ortaya çıkardı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, emekli teknisyen İbrahim Vurdu (70), 3 yıl önce kursa katılarak resim yeteneğini keşfetti. 40 eser ortaya çıkaran Vurdu, resimlerini sergilemek istiyor. Darıca Bayramoğlu Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Vurdu, yaklaşık 3 yıl önce resim kursuna giden kız kardeşinin teşvikiyle resim yeteneğini fark etti. Lise yıllarında resme yatkın olduğunu ancak daha sonra inşaatlarda çalıştığı için resim sanatıyla ilgilenemediğini söyleyen Vurdu, 3 yıl içerisinde 40 eser ortaya çıkardı. Yerli ve yabancı birçok ressamın eserlerini takip ettiğini belirten İbrahim Vurdu, resimlerini sergilemek istiyor. "SOMUT OLAN HER ŞEYİ BİREBİR YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUMö 3 yıldır resimle ilgilendiğini ifade eden İbrahim Vurdu, "Resim merakım küçüklükten beri vardı. Okul çağlarımdan beri resim severdim. Liseyi bitirdikten sonra inşaatlarda çalışmaya başladım. Değişik yerlerde çalıştım. Bir süre de devlet işinde teknisyenlik yaptıktan sonra emekli oldum. Emeklilikten sonra, yaşımın da ilerlemiş olmasından dolayı bir iş yapamadım. Resim yapmaya başladım. Aşağı yukarı 3 senedir resimle uğraşıyorumö dedi. "BU İŞİN EĞİTİMİNİ ALMADIMö Herhangi bir resim eğitimi almadığını söyleyen Vurdu, "Ben bu işin eğitimini almadım. Genellikle bulduğum kitaplardan ya da internetten bazı şeyleri takip ediyorum. Genellikle dikkatimi çeken Rus ressamlar var. İsrailli, Fransız, İtalyan ressamlar var. Onların işlerini takip ediyorum. Resimlerimi artık sergilemek istiyorum. Yetkililer bana yardımcı olursa, bu resimler ile bir sergi açmak istiyorumö diye konuştu.

Kilosu nedeniyle sevdiği kızla evlenemeyince, 6 ayda 212 kilo verdi

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, fazla kiloları nedeniyle sevdiği kızın ailesinin evlenmelerine izin vermediği Akın Türkoğlu (22), 6 ayda 212 kilo vererek, 84 kiloya düştü. Her gün 25 kilometre yürüyen Türkoğlu, "İnşallah ileride beni isteyen ve seven biriyle karşılaşırım. Şu an hayatımdan çok mutluyum" dedi.Alaplı'da yaşayan Akın Türkoğlu, 7 yaşından itibaren aşırı yemek yeme isteğinden dolayı kilo almaya başladı. Son 15 yılda hızla kilo alan Türkoğlu, 296 kiloya kadar çıktı. Türkoğlu, evlenmeye karar verdiği 8 yıllık kız arkadaşını ailesinden istedi. Genç kızın ailesi ise Türkoğlu'nun fazla kiloları nedeniyle, bu evliliğe onay vermedi.Kiloları nedeniyle güçlükle yürüyen Türkoğlu, kız arkadaşının mezuniyet töreninde takım elbise giyebilmek için kilo vermeye karar verdi. 6 ay önce her gün 25 kilometre yürüyerek sadece çorba ve su ile beslenmeye başlayan Türkoğlu, hızla kilo vermeye başladı.6 ayın sonunda da 212 kilo vererek, 84 kiloya düşmeyi başardı. 'AİLESİ BENİ İSTEMEDİ, ARKADAŞLARI HOR GÖRDÜ' Akın Türkoğlu, kilo vermek için 6 aydır her yere yürüyerek gittiğini anlatarak, "7 yaşımda aşırı yemek yemeye başladım. Kendimi durduramıyordum. 15 yılda 212 kilo alarak, 296 kiloya kadar çıktım. Kilolarımdan dolayı sokağa çıkamıyordum. Hayattan soğumuştum. Sekiz yıl sevdiğim bir kız vardı. Evlenmek istiyordum. Ailesi beni istemedi, arkadaşları kilolarımdan dolayı hor gördüler. Ona, 'Sen ona yakışmıyorsun' dediler. Çok hırs yapmıştım. Mezuniyet töreninde takım elbise giyebilmek için kilo vermeye karar verdim. Her gün dağ-bayır 25 kilometre yol yürüdüm. Kendi işlerimi yürüyerek, hallediyorum. Arabam vardı. Altı aydır arabama hiç binmedim. Yarım kase çorba içerek, diyet yapıyordum. Diyetisyene gitmedim. 296 kilo ile başladığım diyet ile 84 kiloya düştüm" dedi. 'İNŞALLAH İLERİDE BENİ SEVEN BİRİSİYLE KARŞILAŞIRIM' Kız arkadaşından ayrıldığını söyleyen Türkoğlu, "Sevdiğim kızın ailesi beni istemeyince, mezuniyet törenine gitmedim. Ama takım elbise giymeye başladım. Sağlığım çok iyi, kilo vermekten dolayı çok mutluyum. Eskiden internetten elbise siparişi verirdim. Şimdi istediğim mağazaya giderek, beğendiğimi giyip, alabiliyorum. Her gün 25 kilometre yol yürümeye devam ediyorum. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğim. İnşallah ileride beni isteyen ve seven biriyle karşılaşırım. Kilo vermek isteyenlere tavsiyem bol bol yürüyüş yapsınlar ve su tüketsinler. Ben şu an hayatımdan çok mutluyum" diye konuştu.

Anadolu Üniversitesi, öğrencilerini Venedik Bienali'ne gönderiyor

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi, yeni öğretim yılında tercih yapacak başarılı öğrencilere 5 farklı burs vereceğini açıkladı. Anadolu Üniversitesi Rezidansı'nda eğitim hayatı boyunca ücretsiz konaklama, dizüstü bilgisayar, ücretsiz kafeterya hizmetlerinden yararlanma ve maddi katkı gibi burs olanakların sağlanacağı burslardan birinde ise aralarında Venedik'in de bulunduğu yurtdışında düzenlenen seçkin sanat organizasyonlarına katılım desteği verilecek.Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, üniversitenin Konuk Evi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek, yeni tercih yapacak başarılı öğrenciler için 5 farklı burs vereceklerini açıkladı. Rektör Erdal, Anadolu Üniversitesi'nin çeşitli başlıklarda birbirinden farklı ve özel burs olanakları ile bu yıl da üniversite adaylarının tercihlerinde, ilk sıralarda yer almayı hedeflediklerini söyledi.4 YIL BOYUNCA KONAKLAMA ÜCRETSIZVakıf üniversitelerinin açılmasıyla birlikte üniversitelerde rekabetin oldukça artığını ifade eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, "Rekabet genellikle daha nitelikli ve daha yetenekli gençleri üniversitlerine kazandırmak anlamında bir rekabet. Dolayısıyla biz de ülkemizin köklü üniversitelerinden biri olarak 'biz de bu varışta varız' demek için bu toplantıyı düzenledik. Her üniversitenin öğrencilerine sağladığı imkanlar farklı olabiliyor. Biz de kendi imkanlarımızla çok daha nitelikli öğrencilerimizi Anadolu Üniversitesi'ne çekmek istiyoruz. Toplamda 5 çeşit burs paketi hazırladık. Bunlardan birincisi Anadolu Üstün Başarı Bursu. Bu burs paketinde üniversitemizi YKS tercih sıralamalarına göre sayısal puanda ilk 20 binde, eşit ağırlıkta ilk 5 binde, dil puanında ilk 3 binde ve sözel puanda ilk binden üniversitemizi tercih ederek herhangi bir örgün bölüme yerleşen 4 öğrencimize vereceğimiz bir paket. Bu 4 öğrencimize birer adet dizüstü bilgisayar vereceğiz. Anadolu Rezidans'ta 4 yıl boyunca konaklamayı ücretsiz olarak sağlayacağız. Yemekhanemizde de 4 yıl boyunca ücretsiz olarak 3 öğün yemek tedarik edeceğiz. Bahsettiğim puan diliminden ikincilik ve üçüncülükle üniversitemizde belli programlara yerleşen öğrencilerimizle sağlayacağımız burs paketi Anadolu Başarı Bursu. Bu pakette yine Anadolu Rezidans'ta 4 yıl boyunca konaklama var. Üniversitemizin yemekhanesinde sabah öğle ve akşam olmak üzere 3 öğün yemek tedariği sağlayacağızö dedi.VENEDİK BİENALİ'NE KATILIM DESTEĞİAnadolu Üniversitesi sanata önem veren üniversitelerden bir tanesi olduğunu ifade eden Rektör Erdal, "Sanata Destek Bursu'muzda özel yetenekli öğrencilerimizi de unutmadık. Bu anlamda ilgili dekanlarımıza ve bölüm hocalarımıza 'güzel sanatlara veya devlet konservatuvarına gelen öğrencilerin hayali nedir?' diye sorduk. Aldığımız cevap 'bir güzel sanat öürencisinin hayali Venedik Bienali'ne katılmaktır' oldu. Biz de bu pakete Venedik Bienali'ni koyduk. Dolayısıyla güzel sanatlar fakültemizin 7 bölümüne yapılan özel yetenek sınavı ile birincilik ile yerleşen 7 öğrencimize Venedik Bienali'ne katılım desteği vereceğiz. Son paketimiz devlet konservatuvarı. Bu da özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlerimizden bir tanesi. Burada da 5 farklı bölümümüz var. Sahne Sanatları Bölümü'ne birincilikle yerleşen öğrencilerimize Venedik Bienali'ne, Edinburgh Uluslararası Tiyatro Festivali'ne göndererek hayallerini gerçekleştirmiş olacağız. Müzik bölümüne birincilikle yerleşen öğrencilerimizin Berlin Filarmoni Orkestrası hayallerini gerçekleştirmek için burs paketimize bu katılımı koyduk. Türk Müziği ve Müzikoloji bölümüne yerleşen iki öğrencimiz World Müzik Konferansı'na katılımlarını tedarik edeceğiz. Çalgı Yapım ve Onarım bölümüne birincilikle yerleşen öğrencimize İtalya'da düzenlenen Çalgı Yapım Sempozyumu'na katılma desteği vereceğiz. Yine yemek tedariği sağlayacağız. İkinci ve üçüncü yerleşen öğrencilerimize ise bir defaya mahsus olmak üzere 2 bin liralık maddi destek sağlamış olacağızö şeklinde konuştu.

Ağabeyini öldürüp ayçiçeği tarlasında yatmış

KONYA'da, miras nedeniyle husumetli olduğu ağabeyi Aziz Uyar'ı (32) tüfekle vurarak öldüren Adnan Uyar (30), saklandığı ayçiçeği tarlasında yakalandı. Öldürülen Aziz Uyar'ın, olaydan önce iş yerinde olan kardeşini telefonla arayarak, "Seni kaldırmaya geliyorum" diye tehdit ettiği, ardından da yanına gittiği belirtildi.Olay, dün saat 02.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Kavakaltı Sokak'ta meydana geldi. Aziz Uyar ve kardeşi Adnan Uyar arasında babalarından kalan tarla nedeniyle kavga yaşanmaya başlandı. Karatay ilçesine bağlı Ereğli yolu üzerinde bulunan Göçü Mahallesi'nde yaşayan Aziz Uyar, kardeşini telefonla aradı. İki kardeş arasında aynı nedenle tartışma çıktı. Aziz Uyar, iş yerinde olduğunu öğrendiği kardeşine, "Seni kaldırmaya geliyorum" diyerek, telefonu kapattı. AĞABEYİ GELİNCE VURDUAdnan Uyar, bir süre sonra iş yerine gelen ağabeyine tüfekle ateş etti. Dışarı çıkarak, kaçmaya çalışan Aziz Uyar, sırtından vurularak hayatını kaybetti. Adnan Uyar ise kaçtı.GECE AYÇİÇEĞİ TARLASINDA YATMIŞAsayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, motosikletle kaçtığı belirlenen şüpheli Uyar'ın Göçü Mahallesi'ne gitmiş olabileceği üzerinde yoğunlaştı. Bir çoban, ekiplere, sarı motosikletli bir kişinin, ayçiçeği tarlasına doğru kaçtığını bildirdi. Polis, Adnan Uyar'ı tarlada yakalayarak gözaltına aldı.Adnan Uyar'ın ifadesinde, babalarından kendilerine 50 dönüm tarla kaldığını, tarlayı ağabeyi ile yarı yarıya bölüştüklerini ancak ağabeyinin kendi tarafını da yıllardır ektiğini, bu nedenle aralarında husumet olduğunu anlattığı öğrenildi. 1 aylık bir çocuğu olan Adnan Uyar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

========================Kenevir bahçesini pitbull ve kangal köpekleriyle korumaya almış

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, pitbull ve kangal cinsi köpeklerle korumaya alınan çiftliğe yapılan baskında 44 kilo 400 gram esrar ve bin 352 kök kenevir ele geçirildi.Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kandıra ilçesi Hıdırlar Mahallesi'nde M.B.'nin kendine ait çitliğinde kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı. M.B.'nin kenevirleri hasat ettikten sonra müşteri arayışında olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, pitbull be kangal cinsi köpeklerle korumaya alınan çiftliğe baskın düzenledi. Çiftlikte yapılan aramada 44 kilo 400 gram esrar ile bin 352 kök kenevir ele geçirildi. Çiftlik sahibi M.B. gözaltına alındı. Çitliği korumak amaçlı bulundurulan köpekler ise hayvan barınağına teslim edildi.

Van'da, otlu peynirlerin arasına gizlenen 15 kilo eroin bulundu

VAN'da polis ekipleri, ihbar üzerine İpekyolu ilçesinde kargo şubesinde narkotik köpeği 'Zeyna' ile arama yaptı. Aramalarda, 3 plastik bidon içindeki otlu peynirlerin arasına gizlenen 15 kilo 240 gram eroin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, alınan ihbar üzerine İpekyolu'nda faaliyet gösteren kargo şubesine operasyon düzenledi. Kargo şubesinde narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan detaylı aramalarda, 3 plastik bidon içindeki otlu peynirlerin arasına gizlenen 15 kilo 240 gram eroin ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Zihinsel engelli öğrenciler atık petlerden su kapları yapıp, hayvanlar için ağaçlara astılar

VAN'ın Erciş ilçesinde bulunan özel bir rehabilitasyon merkezinin öğretmen ve engelli öğrencileri, çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla, atık pet şişelerinden su kapları yaparak, yaban hayvanları için doğaya bıraktılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı sıfır atık projesine, Erciş'teki özel bir rehabilitasyon merkezi de destek verdi. Erciş Mavi Umut Rehabilitasyon Merkezi'nin öğretmen ve zihinsel engelli öğrencileri, çevre bilincine dikkat çekmek için park, bahçe ve yolarda buldukları plastik pet şişeleri topladı. 20 öğrenci ve öğretmenler topladıkları pet şişeleri, kesip boyadıktan sonra ip takarak su kaplarına dönüştürdü. Öğrenci ve öğretmenlerin yaptığı su kapları, yaban hayvanlarının ve kuşların su ihtiyacını karşılamaları için park, bahçe ve kırsal bölgelerdeki ağaçlara asıldı.Okul Sorumlu Müdürü Özkan Bilici, çevre bilinci için benzer çalışmalar yapmayı sürdüreceklerini belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı sıfır atık projesine biz de rehabilitasyon merkezi olarak destek vermek istedik. Çevreden topladığımız pet şişeleri delip ip bağladık. Daha sonra da öğrencilerimiz petlere renkli bantlar yapıştırdılar. Küçük pet bardakları ağaçlara asarak susuz kalan kuşların gelip burada su içmelerini sağladık. Büyük su kaplarımızı da sahildeki kırsal alanlara bırakıp içine su doldurduk. Amacımız geri dönüşüme kazandırdığımız pet şişeler ile kırsalda susuz kalan kuş ve diğer hayvanların su ihtiyacını karşılamak. Bunun yaparken de bir farkındalık oluşturduk." dedi.

Demirkazık'ta rahatsızlanan dağcı helikopterle kurtarıldı

NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık Dağı'na tırmanan Coşkun Köse (48), rahatsızlanınca jandarma helikopteriyle kurtarıldı. Demirkazık Dağı bölgesinde sportif amaçlı olarak doğa ve dağ tırmanışı yapan Doktor Coşkun Köse, tırmanış esnasında Kızılkaya zirvesine yaklaşırken fenalaştı. Köse'nin rahatsızlığını fark eden arkadaşları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Köse'nin bulunduğu yerden kurtarılması için harekete geçen Niğde İl Jandarma Komutanlığı arama kurtarma timleri, AFAD ve Umke ekiplerine, Ankara'dan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı 6 jandarma arama kurtarma personeli ve helikopter takviyeye gönderildi. Ekipler, yerini tespit ettikleri Köse'yi helikopterle alarak, İl Jandarma Komutanlığı'na getirdikten sonra ambulansa teslim etti. Ambulansla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Köse'nin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Kuyumcu, tüfekle soyguna gelen şüphelilerden birini bacağından vurdu

KONYA'da kuyumcu Abdullah Koyuncu (55) pompalı tüfekle ve biber gazıyla iş yerine soygun amaçlı gelen şüphelilerden Mustafa Hazır'ı (19) bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Diğer şüpheliyide yakalayıp, polise teslim eden Koyuncu'nun 2015 yılında da iş yerine soygun girişiminde bulunulduğu öğrenildi. Olay, saat 08.20 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Sultan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Abdullah Koyuncu'ya ait kuyumcu dükkanına müşteri gibi gelen Ahmet Tuger (19), Abdullah Koyuncu ve eşi Raziye Koyuncu'yu oyalarken bu sırada dışarıda bekleyen arkadaşı Mustafa Hazır elinde pompalı tüfekle içeri girdi. Tüfeğini Koyuncu'ya doğrultan şüpheliler tezgahta bulunan altınları toplamaya başladı. Bu sırada tezgahta bulunan ruhsatlı tabancasını çıkartan Abdullah Koyuncu, Mustafa Hazır'ı sol bacağından vurarak yaraladı. Koyuncu, diğer şüpheliyi de yakalayarak polise haber verdi.Yaralı Mustafa Hazır ambulansla Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, diğer şüpheli Ahmet Tuger de polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Mustafa Hazır'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDAÖte yandan iki şüphelinin gerçekleştirmeye çalıştığı soygun anı ise kuyumcunun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde şüphelilerin olay yerine bisikletle geldiği, şüphelilerden birinin içeriye girdiği ardından da diğer şüphelinin elinde pompalı tüfekle kuyumcuya girmesi yer alıyor. Görüntülerde Raziye Koyuncu'nun şüpheliye tüfek doğrultması, Abdullah Koyuncu'nun ise tabanca ile şüpheliyi bacağından vurma anları da yer aldı.SOYGUNDAN ÖNCE AĞRI KESİCİ YAPTIRMIŞŞüphelilerden Ahmet Tuger'in soygundan hemen önce kuyumcunun yanında bulunan sağlık kabinine gelerek kolunun ağrıdığını söylediği öğrenildi. Tuger'in üzerinde kimliğinin olmadığını belirterek başka bir isimle kayıt yaptırdıktan sonra ağrı kesici iğne olup sağlık kabininden ayrıldığı belirtildi.DAHA ÖNCEDE SOYGUNA UĞRAMIŞ2015 yılında da iş yerine soygun girişiminde bulunulan Abdullah Koyuncu ise soygun anını şu sözlerle anlattı: "İki kişi iş yerime geldi. Altınları çalmak istediler. Altınları çantaya doldurdular. Soygunculardan birisi pompalı tüfeğe bana doğrultunca ben de kendimi korumak için ruhsatlı silahımla ateş ettim. Şüpheliyi bacağından vurdum. Diğerinide yakalayıp polise haber verdi. Daha öncede iş yerime soygun girişiminde bulunuldu. Onda da bir şey çalamamışlardı" dedi. Koyuncu'nun 2015 yılında da işyerine soygun amaçlı kar maskeli 3 kişinin girdiği Abdullah Koyuncu'nun tabancasını çekmesi üzerine soyguncuların kaçtığı öğrenildi.Herhangi bir suç kayıtlarının bulunmadığı öğrenilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

'Koronavirüse inanmıyorum' diyen genç hakkında yasal işlem yapıldı

ERZURUM'da caddede maskesiz dolaşıp, "Koronavirüse inanmıyorum. Virüs bana ya da aileme bulaşırsa inanırım" diyen Fahrettin Öztürk, polis ekiplerince maskesiz yakalandı. 900 lira ceza kesilen Öztürk hakkında ayrıca sözleri nedeniyle, 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak' suçundan yasal işlem yapıldı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de koronavirüs vakalarında artış yaşandığı iller arasında saydığı Erzurum'da, 24 Temmuz günü, maskesiz olarak görüntülenen Fahrettin Öztürk, DHA muhabirlerine, "Ben koronavirüse dahi inanmıyorum. Türkiye'de bin kişi ölüyor. Siz bunun adına koronavirüs koyabilirsiniz. Tüm dünyada belirli güçler var. O güçler bir kuyuya taş atar. Bu kuyuya atılan taşa herkes inanır. Bir profesör çıkıp diyor ki, 2-3 saat dayanıklılığı var. Başkası farklı şeyler söylüyor. Biz hangisine inanacağız. Saçmalık değil mi? Bize maske yetişmez o zaman. İsterse maske fiyatı 50 kuruş olsun. Ben inanmadığım için sıkıntı olmuyor. Bana ya da yakınlarıma bulaşırsa o zaman inanırım. Bulaşmadığı için inanmıyorum. Koronavirüsün bir proje olduğuna inanıyorum ben. Belirli bir güçlerin projesi bu. Siz de buna inanın. Ben buna inanmışım böyle devam ediyorum. Bulaşırsa göreceğiz, kaderde varsa yaşayacağız. İnanmadığım bir şeyi niye yapayım, maske takayım. Ceza yazabilirler öderim" dedi.POLİSLERE MASKESİZ YAKALANDISözleri büyük tepki çeken Öztürk, 30 Temmuz günü de Cumhuriyet Caddesi'nde polislere maskesiz yakalandı. Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kentte yapılan denetim sırasında yakalanan Öztürk, Gürcükapı Polis Merkezi'ne götürüldü. 1583 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine göre 900 TL idari para cezası uygulanan Fahrettin Öztürk hakkında 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak' suçundan yasal işlem yapıldı.

Kızına sağlık raporu vermeyen doktorlara saldırdı ESKİŞEHİR'de Aile Sağlığı Merkezi'ne avukatlık stajı yapmak isteyen kızına sağlık rapor almak için giden öğretim görevlisi D.K., raporu hastanenin vermesi gerektiğini söyleyen Dr. Ezgi Çalıkuşu'na (31) saldırırken, araya giren Aytekin Aykın'a (50) da tekme attı. Merkezin güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası 2 doktor da D.K. ve yanındaki eşi ile kızından şikayetçi oldu, 15 günlüğüne de koruma kararı aldırdı.

Kentteki bir üniversitede öğretim görevlisi olan D.K., eşi ve kızı ile birlikte Kırmızıtoprak Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. D.K., avukatlık stajı yapmak isteyen kızı B.K. için Dr. Ezgi Çalıkuşu'ndan sağlık raporu verilmesini istedi. Dr. Çalıkuşu ise raporun ayrıntılı ve özellikle psikiyatri uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek devlet hastanesinden alınması gerektiğini söyledi. Öfkelenen D.K. iddiaya göre hakaret ederek raporun verilmesinde ısrarcı oldu. Çıkan tartışma sırasında D.K., sesleri diğer odadan duyarak gelen merkezin diğer doktoru Aytekin Aykın ile tartıştı. D.K., bir süre tartıştığı doktorlara saldırdı. Merkezdeki görevlilerin ve bekleyen hastaların araya girmesine rağmen saldırısını sürdüren D.K., Dr. Aytekin Aykın'a da tekme attı. Eşi ve kızının sakinleştirmeye çalıştığı D.K. bir süre sonra merkezden ayrıldı.

SALDIRI ANLARI KAMERADADoktorlar Ezgi Çalıkuşu ve Aytekin Aykın, beyaz kod uygulamasıyla polise ihbarda bulundu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatılırken, merkezin güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Merkezin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, D.K.'nin yaşanan tartışmanın ardından doktorlara saldırarak tekme attığı görüldü. Doktorlar Çalıkuşu ve Aykın, Odunpazarı Polis Merkezi'ne giderek D.K., eşi ve kızından şikayetçi oldu. Ayrıca tehdit ettiği gerekçesiyle D.K. ve ailesine karşı 15 gün koruma kararı aldırdı.Doktor Ezgi Çalıkuşu istedikleri sağlık raporunun devlet hastanesinden alınması gerektiğini söylediğinde hakaret ve saldırıya maruz kaldıklarını belirtti. Tüm yaşananların güvenlik kameralarınca kaydedildiğini ifade eden Çalıkuşu, "Avukatlık stajı için sağlık raporu almaya geldiler. Ben kişiyi devlet hastanesine sevk edeceğimi söyledim. Daha sonra babası özellikle doçent doktor ve öğretim görevlisi olduğunu söyleyerek ısrarla raporu istedi. Daha ayrıntılı bir rapor olması gerekiyordu, devlet hastanesine sevk ettim. Raporu temin edemeyince, üzerimize yürüdü. Kişinin avukat adayı, babasının öğretim görevlisi olması bizi üzdü. Üzerime yürüdü, elini kaldırıp vurmak istedi. Diğer hekim arkadaşımız Aytekin Bey engel oldu, darptan o şekilde ben kurtuldum, ama diğer arkadaşımız darp edildi. Tekme, küfürler ve 'bekleyin 10 dakika sonra geleceğim, size gününüzü göstereceğim' şeklinde tehdit edildik. İznimiz olmadığı halde kızı tarafından videomuz çekildi. Yaşanabilecek en kötü şeyleri eğitimli insanlarla yaşadık. Polise ihbarda bulunduk, darp raporu aldık ve şikayetçi olduk. Sağlık çalışanları olarak alkış beklemiyoruz ama saygı bekliyoruzö dedi.

'ARAYA GİRMESEM DOKTOR HANIMI YUMRUKLAYACAKTI'Doktor Aytekin Aykın da D.K., kızı ve eşinden şikayetçi oldu. Bir akademisyenin sağlık çalışanına saldırmasını kabul edemediğini belirten Aykın, "Pandemi sürecinde sağlık personelinin cansiperane çalıştığı, kadına şiddetin bu kadar gündem olduğu bir dönemde böyle bir olayın, akademisyen, eğitimli kişilerle yaşanmış olması bizi kat kat üzdü. Ben kendi odamdaydım gürültüleri duyarak alt kata indim. Ben araya girmesem kişi, doktor hanımı yumrukluyordu. Tam o dakikada yetiştim. Ondan sonra tabi bana tekme attı, vurma, kırma, hakaret, tehdit hepsi vardı. Kamera kayıtlarında da var, orada yaşlı hastalarımız vardı. 80 yaşındaki hastamız bile araya girdi. Çok üzücü bir olay. Bunun cezasız kalmasını istemiyoruz. Bir akademisyen gelecek bir kadın doktoru yumruklayacak. Bunun daha ötesi ne olabilir ki? Anlaşılır, kabul edilir bir durum değil. Şikayetçiyiz, sonuna kadar da takip edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yuvadan çıkan deniz kaplumbağaları, denizle buluştu

MERSİN'de, haziran ayı başında anaç kaplumbağalar tarafından kumsallara bırakılan yumurtalardan çıkan ilk yavru caretta carettalar, denizle buluşmaya başladı

Nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettaların önemli üreme alanlarından olan Mersin sahillerinde binlerce yavru, yuvalardan çıkmaya başladı. 5 üreme merkezi bulunan deniz kaplumbağaları, Davultepe 100'üncü Yıl Tabiat Parkı, Kazanlı, Alata, Göksu ve Anamur sahiline yumurta bırakıyor. Şimdiye kadar Alata, Davultepe ve Kazanlı sahilinde yuva sayısı 700'ün üzerine çıktı. Bu yuvaların her birinden ortalama yüzde 70 yavrunun denizle buluşması hedefleniyor.

Davultepe 100'üncü Yıl Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulunan Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama Araştırma Merkezi (DEKUYAM) Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, deniz kaplumbağalarının yumurtalardan çıkarak denizle buluşmaya başladığını belirtti. 2 kilometrelik alanda 169 yuva olduğunu kaydeden Ergene, "Temmuz ortasında yavrular yumurtalardan çıkmaya başladı. Ağustosun başındayız ve yuvalamalar devam ediyor. Bu nedenle dönem sonunda bu sayı 200'lere ulaşabilir" dedi.

150 BİN YAVRU DENİZLE BULUŞACAKMersin'de 5 üreme alanı olduğu bilgisini veren Ergene, "Bu Mersin'i çok önemli kılıyor ve Mersinlilerin bu değere sahip çıkması gerekiyor. Sadece Davultepe, Kazanlı ve Alata'da 150 bin yavrunun denizle buluşmasını bekliyoruz. Bu kumsaldan yaklaşık olarak 20 bin yavru denizle buluşacak" diye konuştu.1000 yavrudan sadece 1'inin ergin hayata ulaşabileceğini kaydeden Ergene, "Birçok canlı saldırarak yavruları yiyor. Bu nedenle yaşamları çok zor. İnsan faktörü çok önemli. Burası bir kumsal ama arka tarafta koca koca binalar var. İnsanlar burada deniz giriyor. Burada insanların denize girmesi normal ama deniz kaplumbağaları tabelalarına dikkat etmeliler. Bu hayvanlarla birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz. Dolayısıyla deniz kaplumbağalarına en fazla zarar veren canlı insan maalesef" dedi.

Fındık üreticisine 'daldan değil yerden toplayın' çağrısı

TRABZON'un sahil kesimlerinde bazı fındık üreticileri, erken olgunlaşan ürünlerini toplamaya başladı. Üreticiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı fiyatı memnuniyetle karşıladıklarını belirtirken, uzmanlar ise tam olgunlaştıktan sonra hasat edilmesini önerdiği fındığın, dalından değil yerden toplanması uyarısında bulunuyor.

Karadeniz'in önemli geçim kaynağını oluşturan fındığın hasadı için üreticiler, erkenden bahçeye girmeye başladı. Bölgede fındığın olgunlaşmasıyla Ordu'nun ardından Trabzon'da da sahil kesimlerinde bazı üreticiler, bahçelerinde erken olgunlaşan ürünlerini toplamaya başladı. Sahil kesimlerinde bulunan mahallelerdeki bahçeye giren kimi üreticiler, fındığı kendi imkanlarıyla toplarken, kimileri ise mevsimlik tarım işçisi tutuyor. Fındık üreticileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun kalite fındığın 22,5 TL, levant kalite fındığın 22 TL'den alınacağı açıklamasını memnuniyetle karşılarken, uzmanlar ise tam olgunlaştıktan sonra hasat edilmesini önerdiği fındığın, dalından değil yerden toplanması uyarısında bulunuyor. Uzmanlar; fındığın tam olgunlaştıktan sonra hasat edilmesinin randıman üzerinden kalitede, dolayısıyla da kazançta artışa neden olacağını hatırlatıyor.

'TARİHLERE UYULMASI GEREKİYOR'Ziraat Mühendisleri Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlivan, fındığın tam olgunlaştıktan sonra hasat edilmesinin randıman üzerinden kalitede, dolayısıyla da kazançta da artışa neden olacağını belirterek, "Karadeniz Bölgesi dediğimiz zaman fındıkla anılıyor. Fındık da bizim kahverengi altınımızdır. Onun için fındıkta hasat sonrası kazançlar çok önemlidir. Bu dönem, Tarım ve Orman Bakanlığı fındık toplama tarihlerini 0-250, 250-500, 500'den sonrası için tarihleri açıkladı. Bu tarihlere çok da uyulmuyor. Bu tarihlere uyulması gerekiyor. Uyulmamasının sonucunda verimde, kalitede ve randımanda düşüşler meydana geliyor. Bu da üreticinin maddi kayıplarına sebep olacaktır" dedi.

'BİZ DEĞİL, FINDIK İSTEDİĞİ ZAMAN TOPLAMAMIZ GEREKİYOR'Fındık toplamada dikkat edilmesi gereken hususları da aktaran Pehlivan, "Çotanaklar dalın üzerinde duruyorsa, silkelediğimizde yere düşmüyorsa toplama zamanı gelmemiştir. 'Ne zaman toplaması gerekiyor' sorusunun cevabı ise fındığın yere düşmesi gerekiyor. Fındık yere düştüğü zaman, çok avantajlı olacaktır. Fındık olgunlaşmış, randımanı yükselmiş, verimi kalitesi yüksek olacaktır. Eğer bunları yapmadığımız takdirde yüzde 10 ağırlık kaybına uğrayacaktır. Ağırlık kaybının da hasat sonucu aile bütçesine katkısı eksik olacaktır. Biz istediğimiz zaman fındığı topluyoruz. Aslında yanlış olan bu. Biz istediğimiz zaman değil, fındık istediği zaman toplamamız gerekiyor. Yapılması gereken çotanakların olgunlaşmış, kendini bırakmış olması gerekiyor. Fındığı zoraki topladığımız zaman gelecek yılın mahsulüne de zarar vermiş oluyoruz. Erken toplanan fındıkta 4-5 randıman düşüş oluyor. Yüzde 10'a kadar verim kaybı oluyor. Yerden toplandığı zaman fındığın kalitesi yüksek oluyor. Ona göre de birim fiyatı yükseliyor ödiye konuştu.

'FINDIĞI DALDAN TOPLAMAK KOLAY'Fındık üreticisi Nedime Turan, fındığı daldan toplamanın kolay olduğu için yerden toplamadıklarını belirtti. Turan, "Fındığı daldan toplamak kolay. Benim fazla fındığım yok. Daldan toplamışım, yerden toplamışım benim için fark eden bir şey olmuyor. Daldan toplamak daha kolay olduğu için tercih ediliyor. Bu yıl fındığa verilen fiyat da fena değilö şeklinde konuştu.

'FINDIĞIN FİYATI GAYET GÜZEL'Açıklanan fiyatı yerinde bulan Necattin Sağlam ise, "Fındığın fiyatı gayet güzel. Merkez köylerde fındığı bir an önce toplamak istiyorlar. Öyle de alışmışlar. Onun için fındığı alttan toplamada sabırsız davranıyorlar. Eğer sabreder ve alttan toplarsalar randıman daha iyi olur. Çünkü fındık dalında olgunlaştığı zaman daha verimli oluyor. Ama eğer sabretmez bizim gibi olursanız, fındığı ham toplarsınız. 53 gelecek randıman, 48-49 gelir" ifadelerini kullandı.

Haber Kodu : 200807014 ====================================Telefonla konuşabilmek için 1 kilometre mesafedeki tepeye çıkıyorlar TOKAT'ta merkeze bağlı Aydoğdu köyünde oturanlar, cep telefonuyla yakınları ile iletişim kurmak için yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki tepeye çıkıyor. Aynı yere yağmur ve soğuktan korunmak için bir de kulübe inşa eden köylüler, verici kurulmasını istiyor.

Kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki 50 haneli Aydoğdu köyünde yıllardır mobil telefon hatları çekmiyor. Köyde bulunan 450 nüfusun çoğunluğu ise 65 yaş üstü kişilerden oluşuyor. Yakınlarının çoğu gurbette olan köy sakinleri, onlarla iletişim kurmak için yaklaşık 1 kilometre yürüyerek telefonun çektiği tepeye çıkıyor. Cep telefonu hatları sadece köylülerin çıktığı tepede sağlıklı iletişime imkan tanıyor. Köylüler, ayrıca rüzgardan, yağmurdan ve soğuk havadan korunmak için tepeye bir de kulübe inşa etti. Tepede yakınları ile görüşebilen köy halkı, bölgeye verici yerleştirilmesini istiyor.

Koronavirüsten dolayı çocuklarının köye gelemediğini ve onlarla iletişim kurmak için her gün tepeye yürüdüğünü ifade eden Aydoğdu köyü muhtarı Aşur Türker, kablolu telefon hatlarının da çalışmadığını belirterek, "Bizim çocuklarımız İstanbul'da, koronavirüsten dolayı onlarla görüşemiyoruz. Biz köyden çıkmadan telefon da edemiyoruz. Çocuklarımız köye gelemiyor. Burada kalanlar ise yaşlılar. Hepimiz yaşlıyız, 65 yaş üzerindeyiz. Bayramda çocuklarımız bize telefon ediyor, çekmiyor, mecburen biz buraya yürüyüp çocuklarımızla görüşebiliyoruz. Muhtar olduğum için kaymakamlıkta işim oluyor ama aradıkları zaman ulaşamıyorlar. Biz arayıp soruyoruz. ya da kente indiğimizde tesadüf denk geliyoruz ve işimizi hallediyoruz" dedi.

'KULLANAMADIĞIMIZ TELEFONA FATURA ÖDÜYORUZ'Köye akrabalarını ziyarete gelen Turan Kıyak ise, "Burada telefonlarımız hiç çekmiyor. Çekmediği gibi ben yaklaşık 5 aydır buradayım, faturalarımı çekmediği halde yatırıyorum. Hiçbir iletişime geçemiyoruz. Bu köyde genellikle 65 yaş üstü vatandaş olduğu için kimsenin çocuğu ulaşamıyor. İnsanlarda böyle dağ tepe dolaşıp çocukları ile görüşebilmek için imkan arıyorlar. Her yere dilekçe verdiğimiz halde ilgilenmediler. 65 yaş üstü insanlar buraya geldiklerinde yağmurdan, yaştan korunmak için kulübeye sığınıyorlar. Yangın çıksa itfaiye yetişemiyor. Hastalansak ambulansımız gelmiyor. Kimse ile iletişime geçemiyoruz. Burada çok mağduruz" diye konuştu.

Köye dedesini ziyarete gelen Ayşe Işık de, "Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyorum aslında ama buraya geldiğim için telefonum hiç çekmiyor. Köyde birisine bir şey olsa ambulansı bile arayamıyoruz. Telefonu bilerek açmıyorsun diyerek, küsen arkadaşlarım oldu. Köyde telefon çekecek diye birkaç tane dağ tırmanmamız gerekiyor. İstanbul'da yaşıyoruz, burası köy, pek alışkın değiliz" dedi.

Kaynak: DHA