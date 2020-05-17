İlçeden izinsiz çıkmaya çalışırken drone'la yakalandılar
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İlçeden izinsiz çıkmaya çalışırken drone'la yakalandılar

DÜZCE'de giriş ve çıkışların sınırlandırıldığı Yığılca ilçesinden izin almadan çıkmaya çalışan 6 kişi, drone'la tespit edildi.

İlçeden izinsiz çıkmaya çalışırken drone'la yakalandılar
17.05.2020 17:47 | Son Güncelleme: 17.05.2020 17:47

DÜZCE'de giriş ve çıkışların sınırlandırıldığı Yığılca ilçesinden izin almadan çıkmaya çalışan 6 kişi, drone'la tespit edildi. 6 kişiye toplam 18 bin 900 lira ceza kesildi. Düzce İl Hıfzıssıhha Meclisi koronavirüs tedbirleri kapsamında Yığılca ilçesine giriş-çıkışları sınırlandırırken, jandarma denetimlerini sürdürüyor. Drone'la yapılan denetimlerde, 6 kişinin yaya olarak Hasanlar Barajı mevkisinden  Düzce'ye izinsiz olarak geçmeye çalıştıkları tespit edildi. Yakalanan 6 kişiye 3 bin 150'şer TL olmak üzere 18 bin 900 TL idari para cezası uygulandı.  


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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