İlçeden izinsiz çıkmaya çalışırken drone'la yakalandılar DÜZCE'de giriş ve çıkışların sınırlandırıldığı Yığılca ilçesinden izin almadan çıkmaya çalışan 6 kişi, drone'la tespit edildi.

DÜZCE'de giriş ve çıkışların sınırlandırıldığı Yığılca ilçesinden izin almadan çıkmaya çalışan 6 kişi, drone'la tespit edildi. 6 kişiye toplam 18 bin 900 lira ceza kesildi. Düzce İl Hıfzıssıhha Meclisi koronavirüs tedbirleri kapsamında Yığılca ilçesine giriş-çıkışları sınırlandırırken, jandarma denetimlerini sürdürüyor. Drone'la yapılan denetimlerde, 6 kişinin yaya olarak Hasanlar Barajı mevkisinden Düzce'ye izinsiz olarak geçmeye çalıştıkları tespit edildi. Yakalanan 6 kişiye 3 bin 150'şer TL olmak üzere 18 bin 900 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA