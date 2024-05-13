Bilecik'te 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

Düzce İlamat ve İnfaz Bürosunca hakkında; 'Bankaya veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçu kapsamında 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK