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Bilecik'te 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

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Düzce İlamat ve İnfaz Bürosunca hakkında; 'Bankaya veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçu kapsamında 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Bilecik'te 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

Düzce İlamat ve İnfaz Bürosunca hakkında; 'Bankaya veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçu kapsamında 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Bilecik Düzce Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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