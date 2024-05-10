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Kütahya Atatürk Anadolu Lisesi Öğrencileri Boks Şampiyonasında Başarı Elde Etti

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Düzce'de düzenlenen Okul Sporları Gençler A Türkiye boks şampiyonasında Kütahya Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri Emir Cihan Kaya ve Mustafa Burak Kaya büyük bir başarı gösterdi. Emir Cihan Kaya 92. kiloda Türkiye birincisi, Mustafa Burak Kaya ise 75 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu. Bu başarılarıyla Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.

Düzce'de düzenlenen Okul Sporları Gençler A Türkiye boks şampiyonasında Kütahya Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinden Emir Cihan Kaya 92. Kiloda Türkiye birincisi, Mustafa Burak Kaya ise 75 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.

Okul Sporları Gençler A Türkiye boks şampiyonasında Kütahya Atatürk Anadolu Lisesi büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonada Emir Cihan Kaya 92. Kiloda Türkiye birincisi, Mustafa Burak Kaya ise 75 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak Dubaide yapılacak olan Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.

Okul Müdürü İsmail Baş, dereceye giren öğrencileri tebrik etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Dünya Şampiyonası Anadolu Lisesi Burak Kaya Cihan Kaya Türkiye Kütahya Düzce Spor Güncel Haberler

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