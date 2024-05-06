Düzce Üniversitesi öğrencileri Düzce'nin doğal güzelliklerini keşfediyor
Düzce Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler, boş zamanlarında ilin doğal güzelliklerini gezip tanıyorlar. Geleceğin turizm elçileri olacak gençler, Efteni Gölü ve Aydınpınar Şelalesi'ni ziyaret ederek keyifli bir gün geçirdiler.
DÜZCE(İHA) –Eğitim hayatı için Düzce'ye gelen geleceğin turizm elçileri gençler boş zamanlarında ilin doğal güzelliklerini geziyorlar.
Düzce Üniversitesi'nde okuyan ve Raziye Begüm Sultan Yurdunda kalan öğrenciler boş zamanlarını dolu dolu geçiriyorlar. Okuman için geldikleri Düzce'yi de tanıyan geleceğin Düzce'nin turizm elçileri olacak olan gençler Efteni Gölü ve Aydınpınar Şelalesini gezerek keyifli bir gün geçirdiler. - DÜZCE