Orman Yangınlarının Önlenmesi İçin Kampanya Düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarının önlenmesi ve toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen "Orman Benim" kampanyası kapsamında Sakarya, Bolu, Düzce ve Karabük'te etkinlik gerçekleştirildi.

Sakarya Valiliği, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde Arifiye ilçesindeki İl Ormanı Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinlikte yürüyüş yapıldı, çöp toplandı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Sakarya Orman Bölge Müdürü Önder Terzi, Türkiye'de eş zamanlı başlatılan kampanya kapsamında yapılan çalışmalarla orman yangını riskinin en aza indirilmesinin amaçlandığını söyledi.

Vatandaşlara kampanyaya destek olma çağrısında bulunan Terzi, katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Sakarya Vali Yardımcısı Vekili Mehmet Polat da ormanların, ülkenin milli serveti olduğunu dile getirdi.

Topluma ülke ve çevre bilincinin aşılanması gerektiğini vurgulayan Polat, "Dikkatsizlik, tedbirsizlik, mangal ateşleri, sönmemiş izmaritler, şişeler, cam kırıkları gibi şeyler orman yangınlarına sebebiyet veriyor. Doğaya saygı, sevgi çerçevesinde çevremizi, piknik alanlarını temiz tutmayı çocuklarımıza öğretelim. Büyükler olarak bu konuda bizler de dikkatli ve özenli olalım. Ormanlarımızı ve memleketimizi sevelim, koruyalım." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar ve öğrenciler, tabiat parkında atık topladı.

Programa, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, protokol üyeleri, kurum müdürleri ve çalışanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Bolu

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde Sarıcalar Yayla Yolu Çatal Deresi mevkisinde çöp toplama etkinliği düzenlendi.

Etkinlik öncesinde orman personeli tarafından yangına sebep olabilecek ağaçların yere yakın dalları kesildi.

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, yangınların "Türkiye'nin akciğerleri" olarak nitelendirilen ormanlar için büyük tehdit olduğunu ifade etti.

Şentürk, özellikle yaz aylarında sigara izmariti, piknik ateşi veya anız yangınları gibi nedenlerle orman yangınları çıktığına dikkati çekerek, etkinlikle bu konuda farkındalık oluşturulmasının hedeflendiğini kaydetti.

Etkinlikte daha sonra Vali Vekili Abdullah Şen, Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Ar, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, orman personeli, öğrenciler ve vatandaşlar çevredeki çöpler ile orman yangınlarına neden olabilecek atıkları topladı.

Düzce

Düzce'de Kent Ormanı mevkisinde gerçekleştirilen etkinliğe Düzce Valisi Selçuk Aslan, kurum müdürleri, kooperatif başkanları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Vali Aslan, orman yangınlarının önlenmesine yönelik alınacak tedbirlerin ve hassasiyetin üst seviyede olması gerektiğini söyledi.

Çevrenin kirletilmesinin başta iklim değişikliği, orman yangınları gibi birçok olumsuzluğa yol açtığına işaret eden Aslan, orman ve çevre konusunda herkesin hassasiyet göstermesi gerektiğini vurguladı.

Etkinlikte daha sonra Vali Aslan, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler çöp topladı.

Karabük

Karabük'te Çamlık Kent Ormanı'nda Vali Yardımcısı Erol Özkan, Orman İşletme Müdürü Aydın Kırımlı ve öğrencilerin katılım gösterdiği etkinlikte, orman yangınlara karşı zararlı maddeler ve atıklar toplandı.

Kırımlı, gazetecilere, kampanyanın hedeflerinden bahsederek, "Orman yangınlarının yüzde 90'ı insan kaynaklı. Özellikle son yıllarda Akdeniz ve Ege bölgelerinde çok büyük yangınlar çıktı. Halkımıza ormanların bizlere emanet olduğu bilincini oluşturmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe katılan lise öğrencisi 15 yaşındaki Berat Aslan da ormanları çok sevdiğini belirterek, "Ormanlara sahip çıkmalıyız." dedi.