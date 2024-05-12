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Düzce'de Filistin'deki Zulme Dikkat Çeken Kadın Ayakkabılarına Karanfil Bıraktı

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Düzce'de bir kadın, Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek için ayakkabılarına karanfil bırakarak farkındalık oluşturdu. Anneler Günü'nde yapılan bu çalışma büyük ilgi gördü.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Filistin'de yapılan zulme dikkat çekmek isteyen kadın, şehir meydanında savaşta hayatını kaybeden hemcinslerini temsilen koyduğu ayakkabıların içine karanfil bırakarak farkındalık oluşturdu.

Anneler Günü bütün dünyada, Türkiye'de çeşitli etkinliklerle kutlanırken Düzce'de Özge Yalın Yılmaz isimli genç kadın, İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulme dikkat çekmek adına farkındalık çalışması yaptı. Bu çerçevede 15 Temmuz Parkı'na gelen Yılmaz, savaşta hayatını kaybeden hemcinslerini temsilen koyduğu ayakkabıların içine karanfil bıraktı. Yılmaz, meydana koyduğu 'Filistin'de anneler kan ağlıyor', 'Anne olmak hiç bu kadar zor olmamıştı', 'Daha kaç annenin yüreği yanacak', 'Cennet annelerin ayakları altındadır', 'Filistin'de kan ve barut kokusu son bulsun, çocuklar annesiz kalmasın' yazılı pankartlarla yaptığı çalışmada vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

"Daha kaç çocuğun annesiz kalması gerekiyor"

Anneler gününde farkındalık çalışmasına imza atan Özge Yalın Yılmaz, "Gazze'de ölenlerin yüzde 70'i kadın ve çocuk. Biz bu anneler gününe içimiz buruk giriyoruz. Daha kaç çocuğun annesiz kalması gerekiyor ya da kaç annenin çocuğunu kaybetmesi gerekiyor bilmiyorum ama bu savaşın artık durması gerektiğini düşünüyorum. Annelerimiz daha fazla ağlamasınlar, üzülmesinler. Ayakkabılar Gazze'de ölen annelerimizi temsil ediyor" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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