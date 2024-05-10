Düzce, Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü Masa Tenisi Turnuvası Bölge Finaline Ev Sahipliği Yapıyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen masa tenisi turnuvasının bölge finali Düzce'de gerçekleşiyor. 8 ilden 60 sporcu, Düzce Bahçeşehir Spor Salonu'nda mücadele ediyor. Bölge finalinde birinci olanlar, Türkiye Finallerine katılma hakkı elde edecek. Türkiye Finalleri de Düzce'de düzenlenecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü masa tenisi turnuvası bölge finaline Düzce ev sahipliği yapıyor.
Düzce Bahçeşehir Spor Salonu'nda düzenlenen Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü Masa Tenisi Turnuvası Bölge Finaline 8 ilden 60 sporcu katılıyor. Masa Tenisi Turnuvası Bölge Finalinde gruptan birinci çıkanlar Türkiye Finallerine katılma hakkı kazanacak. Türkiye Finallerine de Düzce 13-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında ev sahipliği yapacak. - DÜZCE