Düzce Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, Hastanede Anneleri ve Hemşireleri Ziyaret Etti

Düzce(İHA) – Düze Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, hastanede tedavi olan, çocuklarına refakat eden annelere ve hemşirelere çiçek dağıttı.

Düzce'de Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Muncurlu Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde tedavisi devam eden, çocuklarına refakat eden annelerin ve aynı bölümdeki hemşirelerin günlerini çiçek ile kutladı. Önce çocuk servisinde yatan çocukların annelerini ziyaret eden Yılmaz, 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. Daha sonra hastanede görevli hemşireler ile bir araya gelen Yasin Yılmaz, pasta kesti.

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, sağlık çalışanları ve annelerin yanında olduklarını belirterek "Hem hemşireler günü hem anneler günü. Öncelikle sağlık çalışanlarımızın hemşireler gününü kutluyoruz. Çocuk servisinde yatan çocuklarımızın annelerinin, anneler gününü kutlamak için geldik. Onlarla güzel vakit geçirdik. Biliyorsunuz hastanemizde hemşire arkadaşlarımızın buraya gelen hastalarımızla yakından ilgilenmesini sağlamak için çalışıyoruz. Ben bütün çalışan arkadaşlarımıza gayretleri için teşekkür ediyorum. Hem çalışanlarımızın, hem annelerimizin Anneler gününü kutluyorum. Hemşireler gününü de kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Hastanede tedavi olan kızının yanında kalan Şefika Tüfekçi, ziyaretten memnun kaldığını dile getirerek, "Çok teşekkür ederim anlamlı bir günde geldikleri için. Allah başımızda eksik etmesin. Böyle geleceklerini beklemiyordum. Ama aklımdan da geçirdim. Acaba ziyaret ederler mi dedim. Geleceklerini tahmin etmemiştim. Gerçekten doktorlar ve hemşireler çok iyiler. Bizimle yakından ilgileniyorlar. Allah hepsinden razı olsun" dedi. - DÜZCE