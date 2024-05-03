Düzce'de trafik kazası: 2 kişi yaralandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de iki aracın çarpıştığı trafik kazasında otomobillerden biri refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce Merkez Bahçeşehir bağlantı yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, H.M. idaresindeki 22 RP 982 plakalı otomobil ile M.Ö. idaresindeki 14 KJ 110 plakalı otomobil Muhsin Yazıcıoğlu Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobillerden biri refüje çıkıp ağaca çarparak durdu. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücülere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE