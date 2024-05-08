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Düzce'de 29 yıl hapis cezasıyla aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı

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Düzce'de hırsızlık suçundan 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs, saklandığı yerde polis tarafından yakalandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de hırsızlık suçundan 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin aranan şahıslara yönelik operasyonları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü; Ekipler Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri görevlilerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan; 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranmakta olan şahıs saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şahıs adli makamlara sevk edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Düzce Güvenlik Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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