Düzce'de Uyuşturucu Madde İmalatı Operasyonu: 1 Gözaltı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde imalatı yapmak suçundan 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli şahsın üzerinde ve evinde sentetik ecza ve sentetik ecza yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce ili içerisinde uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik operasyonlar sürüyor. Bu dahilde yapılan operasyonda bir suç kaydı bulunan Y. A. H.(22) isimli şahsın üzerinde ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 480 adet sentetik ecza, 242 gram sentetik ecza yapımında kullanılan hammadde, 50 adet satışa hazır içi dolu kapsül (sentetik ecza), 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Ayrıca sentetik ecza yapımında kullanılan; 890 adet boş kapsül, ışıklı büyüteç, ph ölçer cihaz, 1 adet cımbız, 3 adet demir spatul, 2 adet tutamaçlı spatul, çok sayıda kilitli şeffaf poşet, 2 adet beyaz renkli plastik el yapımı aparat, 1 adet şırınga, maddeler ve malzemeler ele geçirildi.

Şüpheli Y. A. H. isimli şahıs Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uyuşturucu madde imalatı yapmak suçundan gözaltına alındı. - DÜZCE