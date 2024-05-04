Düzce'de Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı
Düzce'de meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, Düzce Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Düzce'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
R.K. idaresindeki 54 AES 706 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Olimpiyat kavşağında F.T yönetimindeki 41 AFS 740 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan 2 aracın sürücüleri ile yolcu O.K. yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Düzce Devlet Hastanesine kaldırıldı.