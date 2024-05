Düzce Valisi Selçuk Aslan Anneler Günü için bir kutlama mesajı yayınladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, "Annelerimizin değeri, dilimizin dokusunda da gizlidir; Anayasa'dır, Anadolu'dur, Ana kaynağımızdır annelerimiz" dedi.

Anneler Gününde bir kutlama mesajı yayınlayan Vali Selçuk Aslan, Anne bir gülümsemeyle büyüyen bir dünyadır. Dünümüz, bugünümüz ve yarınımızdır annelerimiz. Anne bir canın hayat bulduğu en güzel karşılıktır. Anne kalbin bedenin dışında attığı her büyük kelimenin karşılığıdır. Anne güçtür, anne dayanaktır. Anne düştüğün yerden kaldıran, kalkarken dizinin acıdığı yerde kalbi atandır. Anne hem yavrusu için hem de başkalarının yavrularını korusun diye içten edilen dualardır. Anne bir can yanmasın diye bütün canların içindeki merhamettir. Anne sevgisinde sonsuz, yavrusu için gücü sınırsız olandır. Anne bir gülümsemeyle büyüyen bir dünyadır. Anne hayattır. Annelerimiz; Anadolu'nun verimli topraklarında kök salmış, benzersiz bir sıcaklık ve sevgi kaynağı olarak hissettirirler kendilerini. Onlar, yaşamın anlamını şekillendirirler; her biri karanlığımızda ışık, kaybolan yollarımızda en büyük kılavuzumuzdur. Anneler, sevginin en saf ve en güçlü temsilcileridirler. Annelerimizin değeri, dilimizin dokusunda da gizlidir; Anayasa'dır, Anadolu'dur, Ana kaynağımızdır annelerimiz. Annelerinin özverisiyle sevgiyle büyüyen çocuklar, hayata güvenle adım atarlar. Her anında fedakarlık ve özveriyle dolu olan hayatları, topluma ilham kaynağı olmuştur. Onlar, ailelerin ve toplumun temel taşlarıdır, sonsuz sevgi ve saygıyı hak ederler. Her biri, çocuklarına adanmış bir ömrün gönüllü destan yazıcılarıdır. İlk kelime, ilk adım, ilk başarı. Anneler, çocuklarının her derdine şifa ve her mutluluğuna kaynak olarak olmak için dünyanın yükünü çeker, çocuklarıyla baharı paylaşırlar. Anneler fedakarlığın, sevginin, özverinin ve toplumun temelini oluşturan sonsuz ilham kaynaklarıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Anneler Günü'nün, annelerimizin değerini daha iyi anlamamıza vesile olacağına inanıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bir anne dünyayı değiştirebilir' sözünün eşsiz timsali Zübeyde Hanım ve evlatlarını vatan uğruna şehit vermiş annelerimiz başta olmak üzere kendi annem ve dünyanın en güzel rengi olan sevgilerinin gücüyle bütün dünyayı anlamlı, yaşanır ve duyarlı hale getiren tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler geçirmelerini temenni ediyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE