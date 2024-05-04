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Düzce Valisi Selçuk Aslan Off-Road Festivalinde Yarıştı

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Düzce Valisi Selçuk Aslan, Gümüşova ilçesinde düzenlenen Off-Road festivalinde arazi aracına binerek parkurda yarıştı. Vali Aslan, yarış sonrası yaptığı açıklamada heyecanını paylaştı.

Düzce'de başlayan Off-Road festivalinde Düzce Valisi Selçuk Aslan arazi aracına binerek parkurda yarıştı.

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 10. Off-Road festivalinin açılışını Düzce Valisi Selçuk Aslan yaptı. Katılımcıları selamlayan Vali Selçuk Aslan, daha sonra "Gaddar" adlı arazi aracının direksiyonuna geçti. Parkuru tanıma turu atan Vali Selçuk Aslan, 2. turda ise yarışlara katıldı. Vali Aslan, yarış sonrası yaptığı açıklamada "Oldukça heyecanlı bir yarıştı. İlk turda acemiliği atınca ikinci turda özgüven daha yüksek oldu. Biraz da gaza yüklenme imkanımız oldu. Adrenalin sporları dedikleri kadar var. Oldukça heyecanlıydı. İlk defa Off-Road yapıyorum. Oldukça keyifli ama ilk mesajımı tekrarlayacağım. Önce iş güvenliği. Düzce'de heyecan var. Gelin, haydi Düzce'ye gelsene" şeklinde konuştu.

Off-Road yarışları devam ediyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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