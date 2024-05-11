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Düzce'de Hız Sınırına Uymayan Sürücülere Ceza Yağdı

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Düzce'de yapılan radar denetiminde hız sınırına uymayan 14 araç sürücüsüne toplamda 19 bin 107 lira ceza kesildi. Polis ekipleri kazaların önüne geçebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce'de sürücülerin hız sınırına uymadığı noktada yapılan radar denetiminde 14 araç sürücüsüne 19 bin 107 lira ceza yazıldı.

Düzce'de polis ekipleri havaların ısınması işe birlikte artan kazaların önüne geçebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında kent merkezinde hız sınırına uymayan sürücülere yönelik radar denetimi gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda 70 kilometre hızla gidilmesi gereken güzergah üzerinde 14 sürücünün kurallara uymadığı tespit edilerek 19 bin 107 lira idari para cezası kesildi. Ekipler sürücülere daha yavaş gitmeleri konusunda uyarılarda bulunurken, kazaların azalması için çalışmalar devam edeceği öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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