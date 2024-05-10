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Düzce'de Otomobil Devrildi, 3 Kişi Yaralandı

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Düzce'de meydana gelen trafik kazasında, Duygu B. idaresindeki otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de devrilen otomobilde yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Duygu B. idaresindeki 41 SC 298 plakalı otomobil, Konuralp Çiftepınarlar Mahallesi 5. Sokak'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki bahçeye devrildi.

Ters dönen otomobildeki sürücü Duygu B, yolcu Sefa D. ve Erdem A. bulundukları yerde sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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