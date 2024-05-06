Emre Kalaycıoğlu Sinop'ta Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Sinop'ta düzenlenen Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Spor Oyunları Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası'nda Düzce'yi temsil eden Emre Kalaycıoğlu üçüncü oldu.

Sinop Modi Spor Kulübü Tesislerinde 4-5 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenen Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Spor Oyunları Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası'na 8 il katıldı. Şampiyonanın Türkiye Finali'nde GSB Düzce Yurtlarını temsil eden Cahit Zarifoğlu Yurdu öğrencisi Emre Kalaycıoğlu Türkiye üçüncü olarak kürsüdeki yerini aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Emre Kalaycıoğlunu tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - DÜZCE