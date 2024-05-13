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Düzce'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

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Düzce'de Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranma kaydı bulunan ve 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranma kaydı bulunan ve 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen önleyici faaliyetler neticesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranma kaydı bulunan ve 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli şahıs yakalandı. M.K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Jandarma Düzce Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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