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Düzce Ovası Sulama Birliği 850 Kilometrelik Kanala Su Verdi

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Düzce Ovası Sulama Birliği, sulama kanallarına su verildiğini duyurdu. Çocukların kanallardan uzak tutulması istendi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Ovası Sulama Birliği, 850 kilometrelik sulama kanalına su verildiğini duyurdu. Yapılan uyarıda çocukların sulama kanallarından uzak tutulması istendi.

Düzce Ovası Sulama Birliği Başkanı Abubekir Uzgur, sulama sezonunun başlamasıyla birlikte su kanallarına su verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada "düzce ovasında 2024 yılı sulama sezonunun başlamasıyla tarımsal faaliyetlerde kullanılmak üzere Düzce Ovası Sulama Birliği Başkanlığı işletmesine ait 850 kilometrelik sulama hattının aktif alanlarına ait ana kanal, kanal, kanalet ve tersiyerlere su verilmiştir. Sulama kanalları baraj, göletler yüzme ve serinlemek için değildir. Tarıma can vermek için kullanıma sunduğumuz su bizim canlarımızı almasın. Sulama kanalları yalnızca ekimi yapılan tarlalarımızı sulamak içindir. Kanalların amacı dışında kullanımı yasak olmakla birlikte son derece tehlikeli ve ölümcüldür. Her yıl ortalama 100 genç ve çocuğumuz sulama tesislerinde ki kuvvetli akıntı ve bataklık sebeplerden boğularak hayatını kaybetmektedir. Bu şartlar altında yüzme bilmeniz dahi sizi kurtarmaya yetmemektedir. Bu acı durumun önüne geçmek adına Düzce halkından ricamdır, kendinizi ve çocuklarınızı sulama kanallarından uzak hayata yakın tutunuz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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