Düzce'deki Melen Çayı rafting parkuru maceraseverleri ağırladı
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde bulunan Melen Çayı, hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistleri ağırladı. Ankara, İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Sakarya gibi çevre illerden gelen tatilciler, yağışların ardından debisi yükselen çayda rafting yaparak heyecan dolu dakikalar geçirdi. Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, bu yıl 350-400 bin katılımcı hedeflediklerini belirtti.
Türkiye'nin önemli rafting parkurlarından Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı, maceraseverleri ağırladı.
Hafta sonu tatilini fırsat bilen çok sayıda yerli ve yabancı turist, yağışların ardından debisi yükselen Dokuzdeğirmen köyündeki rafting işletmelerine geldi.
Ankara, İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Sakarya gibi çevre illerden günübirlik gelen tatilciler, parkurda rafting yaparak heyecan dolu dakikalar yaşadı.
Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine, turların eğlenceli ve dolu dolu geçtiğini söyledi.
Yaklaşık bir ay önce sezonun açılmasının ardından maceraseverlerin yoğun olarak bölgeye geldiğini belirten Tepe, "Hedefimizi bu yıl 350-400 bin katılımcı olarak belirlemiştik. Bu hedefe ulaşacağımıza eminiz." dedi.