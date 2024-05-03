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AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Akçakoca OSB taleplerini Bakan Kacır'a iletti

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AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Akçakoca Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili talepleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'a iletti. Öztürk, ziyarette Bakan Kacır'a teşekkür etti.

DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Akçakoca Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili talepleri Bakan Fatih Kacır'a aktardı.

Milletvekili Ercan Öztürk, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır'ı ziyaret etti. Öztürk ziyaretle ilgili "Bakanımız Mehmet Fatih Kacır'ı ziyaretimizde Akçakoca Organize Sanayi Bölgemizle ilgili taleplerimizi ilettik. Konumuza göstermiş olduğu hassasiyet ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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