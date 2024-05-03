AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Akçakoca OSB taleplerini Bakan Kacır'a iletti

DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Akçakoca Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili talepleri Bakan Fatih Kacır'a aktardı.

Milletvekili Ercan Öztürk, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır'ı ziyaret etti. Öztürk ziyaretle ilgili "Bakanımız Mehmet Fatih Kacır'ı ziyaretimizde Akçakoca Organize Sanayi Bölgemizle ilgili taleplerimizi ilettik. Konumuza göstermiş olduğu hassasiyet ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE