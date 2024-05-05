Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Off-Road Festivalinde Aracın Devrilme Anları Kameralara Yansıdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de gerçekleştirilen off-road festivalinde parkura giren bir aracın su etabında devrildiği anlar saniye saniye dron kamerasına yansıdı. Aracı devrilen yarışçı, 'Alışık olduğumuz için bu işten zevk alıyoruz. Benim için bir problem yok. Çok keyif aldık' dedi.

Düzce'de gerçekleştirilen off-road festivalinde parkura giren bir aracın su etabında devrildiği anlar saniye saniye dron kamerasına yansıdı. Aracı devrilen yarışçı, "Alışık olduğumuz için bu işten zevk alıyoruz. Benim için bir problem yok. Çok keyif aldık" dedi.

Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) tarafından düzenlenen festivalde adrenalin dolu anlar yaşandı. Ekstrem etabında heyecan yükselirken, parkura giren Fatih Mercan idaresindeki araç su etabında devrildi. O anlar dron kamerasına yansıdı. Devrilen aracın kurtarılmasının ardından sürücü yeniden parkura girerek yarışa devam etti.

"En güzel gösteriyi biz yaptık"

Yarışın güzel başladığını söyleyen Fatih Mercan, "Zaman zaman yağmur yağmasına rağmen güzel bir hava var. Zaten bizim sevdiğimiz havalar. Yarışlar da parkur da çok güzel. Gösteriler çok iyi oldu. En güzel gösteriyi de bizim yaptığımızı düşünüyoruz" dedi.

"Çok keyif aldık"

Mercan, aracının devrildiğine de dikkat çekerek, "Güzel bir devrilme oldu. Biz bu devrilmeden zevk alıyoruz. Bilenler beni tanırlar, ben bu parkurda Türkiye'nin en uzun uçuşunu gerçekleştirdim. Burada da yine akrobasi hareketi yapmayı düşünüyordum. Bazı arkadaşlarımızın 'Ben devrilsem mi?' diye bir düşüncesi vardı. Ben 'Aracı devireceğim' dedim ve devirdim. Alışık olduğumuz için bu işten zevk alıyoruz. Benim için bir problem yok. Çok keyif aldık. Seyircilere de inşallah keyif vermişizdir" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Düzce Yerel Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kuaförler pazar günü açık mı? Kuaförler pazar günü çalışıyor mu 2024? Hıdırellezde dilek dilemek günah mı? Hıdırellez kutlamak caiz mi, haram mı? Buca Belediyesi hangi parti? Buca Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Benzin ve Motorine indirim var mı? Benzin ve Motorine indirim gelecek mi, yapılacak mı? 5 Mayıs akaryakıt fiyatları! 5 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 5 Mayıs Cumartesi Survivor yeni bölüm! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 5 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 5 Mayıs dün gece deprem mi oldu? Hangi renkleri karıştırırsak kırmızı olur? Kırmızı rengi nasıl elde edilir, nasıl yapılır? Hangi renkleri karıştırırsak mor olur? Mor rengi nasıl elde edilir, nasıl yapılır? Fuşya rengi nasıl elde edilir? Fuşya hangi renklerin karışımı ile yapılır? Turuncu nasıl elde edilir? Turuncu hangi renklerden oluşur, guaj boya ile nasıl yapılır? 5 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 5 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title