Cizre Fen Lisesi Öğrencisi Pınar Benek Türkiye Şampiyonu Oldu
Cizre ilçesindeki Fen Lisesi öğrencisi Pınar Benek, Düzce'de düzenlenen Okul Sporları Boks Gençler (A) Kız-Erkek Türkiye birinciliği müsabakalarında rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyon olan Benek, Dubai'de düzenlenecek olan Liselerarası Dünya Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandı.
Cizre ilçesinde Fen Lisesi öğrencisi milli sporcu Pınar Benek, Düzce'de yapılan Okul Sporları Boks Gençler (A) Kız-Erkek Türkiye birinciliği müsabakalarında rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu.
Benek, 2-7 Mayıs'ta Düzce'de düzenlenen Okul Sporları Boks Gençler (A) Kız-Erkek Türkiye Birinciliği müsabakalarında tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonluğunu elde etti.
Şampiyon olan Benek, Dubai'de düzenlenecek olan Liselerarası Dünya Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandı.