Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 Kişi Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde uyuşturucu kullanan ve bulunduran 12 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Düzce'de güvenlik güçlerinin uyuşturucu satısı ve kullanılmasına yönelik operasyonları sürüyor. Jandarma ekipleri tarafından 29 Nisan-6 Mayıs 2024 tarihleri arasında icra edilen önleyici faaliyetlerde 6 gram bonzai, 3 gram skunk, 7 gram kubar esrar, 7 adet lyrıca hap, 1 adet sentetik ecza (hap), 2 gram metamfetamin, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı yakalandı. Hakkında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen 12 şüpheli şahsa adli tahkikat başlatıldı. - DÜZCE