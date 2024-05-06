Düzce'de Otomobil Bariyerlere Çarptı: 2 Kişi Yaralandı

Düzce'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey Çevreyolu Tokuşlar köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, R.A. idaresindeki 81 ADN 285 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü R.A. ve yanında bulunan Ö.D., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şeritten verilen trafik, aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE