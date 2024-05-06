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Motokuryenin arızalanan motosikletliye yardımı kamerada

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Düzce'de bir motokuryenin, aracı arızalanan motosikletliye ayağıyla iterek yardım ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. D-655 kara yolunda motosikleti bozulduğu için emniyet şeridinde ilerlemeye çalışan kişinin yardımına bölgeden geçen bir motokurye yetişti. Aracıyla arızalanan motosikletin arkasına geçen kurye, ayağıyla iterek sürücüye yardım etti. İkilinin kara yolunda uzun süre bu şekilde ilerlemesi, yolcu minibüsündeki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Düzce'de bir motokuryenin, aracı arızalanan motosikletliye ayağıyla iterek yardım ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

D-655 kara yolunda motosikleti bozulduğu için emniyet şeridinde ilerlemeye çalışan kişinin yardımına bölgeden geçen bir motokurye yetişti.

Aracıyla arızalanan motosikletin arkasına geçen kurye, ayağıyla iterek sürücüye yardım etti.

İkilinin kara yolunda uzun süre bu şekilde ilerlemesi, yolcu minibüsündeki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Cep Telefonu Düzce Trafik Yaşam Güncel Haberler

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