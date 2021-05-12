İçişleri Bakanı Soylu, bayram tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İçişleri Bakanı Soylu, bayram tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)

İçişleri Bakanı Soylu, bayram tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "17 Mayıs 05.00'e kadar tedbirlerimiz geçerli. 17 Mayıs günü ne olacağını, nasıl, ne şekilde olacağını vatandaşımızla paylaşırız." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "17 Mayıs 05.00'e kadar tedbirlerimiz geçerli. 17 Mayıs günü ne olacağını, nasıl, ne şekilde olacağını vatandaşımızla paylaşırız." dedi.

Soylu, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) ziyaret etti, illere canlı bağlanarak tam kapanma tedbirleri ile trafik ve asayiş durumlarına ilişkin bilgi aldıktan sonra açıklamalarda bulundu.

16-23 Mayıs günleri arasına ilişkin bir genelge yayımladıklarını hatırlatan Soylu, "Bu genelgede özellikle trafik ekiplerimizin, trafik birimlerimizin neler yapacağını belirledik, kapasitemizi ve tüm denetim noktalarımızı çok yükselttik. Aynı zamanda trafik ekiplerimizin görünür olmasını, iletişim, denetim ve bilgilendirme konusunda adım atmalarını rica ettik." diye konuştu.

Soylu, sabah 05.00 ile 07.00 saatleri arasında özellikle seyahat belgesi denetimi yapılacağını belirterek, mümkün olduğunca vatandaşlarımızın durdurulacağını, uykusu gelenlerin arabadan çıkıp hava almalarının sağlanabileceğini söyledi. Soylu, 16-23 Mayıs'ta yoğunluklu bir şekilde trafik ekipleri tarafından havadan ve karadan, drone ve helikopter desteğiyle denetimlerin sürdürüleceğini ifade etti.

Vefa Sosyal Destek ekiplerinin 65 yaş üzeri vatandaşların tüm taleplerini karşılamak için valilikler ve kaymakamlıklar bünyesinde seferber olacağını aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Yarından itibaren valiliklerimiz ve kaymakamlıklarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm şehit ailelerimizi ve gazilerimizi ziyaret edecekler. Ellerinde bir çiçekle onlara gidecekler, onların bayramlarını tebrik edecekler. Elbette ki bu bayramı daha büyük bir coşku içerisinde kutlamak isterdik ama bütün insanlığın karşı karşıya kaldığı bir musibetle ülkemiz ve milletimiz de karşı karşıya kaldı. Gerek valiliklerimiz ve kaymakamlıklarımız gerek jandarmamız ve emniyetimiz, asayiş konusunda olsun denetimler konusunda olsun vatandaşımızın huzuru ve refahı, sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirebilmesi için tüm tedbirleri almış durumdadır.

Milletimiz huzur içerisinde olsun, milletimiz güven içerisinde olsun. Biz şu anlayıştayız, 'Biz çalışacağız, milletimiz huzur içerisinde bir bayram geçirecek.' Bizim onlardan tek bir isteğimiz, tek bir talebimiz var. Kalabalık oluşturmayalım, temizliğe, maskeye ve mesafeye dikkat edelim. Bayramlaşmaları mümkün olduğunca teknolojik imkanlar çerçevesinde yapalım. Çekirdek ailelerimizle bayramlaşalım, bir daha biz de sizler de vatandaşımız da bu tedbirleri en yüksek noktaya getirmek durumunda kalmayalım. Bizim ricamız da istirhamımız da bu yöndedir. İyi bir noktaya geldik, bunu sürdürülebilir kılalım. Düşürmek elbette ki önemli ama vaka sayısını yerinde tutmak bundan çok daha önemlidir. Onun için tedbirlere aynı şekilde riayet etme konusunda hep birlikte karar verelim."

"Ne şekilde olacağını vatandaşımızla paylaşırız"

Soylu, bir gazetecinin, "17 Mayıs 05.00'te tam kapanma sona eriyor, 05.00'ten sonra tam açılma mı olacak kontrollü normalleşme mi?" sorusu üzerine, "17 Mayıs 05.00'e kadar tedbirlerimiz geçerli. Merak etmeyin 17 Mayıs 05.00'ten sonra hem Bilim Kurulu var, Sağlık Bakanlığımız var ardından Kabinemiz var. Kabinemizde verilecek karara kadar da o 17 Mayıs günü ne olacağını, nasıl, ne şekilde olacağını vatandaşımızla paylaşırız. Ama bütün arzumuz 17 Mayıs 05.00'e geldiğimizde vaka sayılarımızda arzu edilen noktaya ulaşmaktır. 17 Mayıs sabahı 05.00'i hep birlikte bir görelim inşallah." şeklinde konuştu.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

Nehre atlayan gencin cansız bedeni bulundu! Kardeşlerine 'Anneme gidiyorum' demiş
Nehre atlayan gencin cansız bedeni bulundu! Kardeşlerine "Anneme gidiyorum" demiş
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 5 artarak 53'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 5 artarak 53'e yükseldi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Tedbirlere riayet ederek inşallah bayram namazlarımızı kılacağız
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Tedbirlere riayet ederek inşallah bayram namazlarımızı kılacağız
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak İlham Aliyev Meral Akşener Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop
Magazin Hadise Ebru Şallı Acun Ilıcalı Kenan Doğulu
Spor Muslera Mesut Özil Gökhan Töre Aykut Kocaman Mete Kalkavan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İçişleri Bakanı Soylu, bayram tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu: (3) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 17:12:38. #1.14#

title