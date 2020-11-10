Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan'ın atanması kararı Resmi Gazete'de
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan'ın atanması kararı Resmi Gazete'de

10.11.2020 00:47 | Son Güncelleme: 10.11.2020 00:52
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan'ın atanması kararı Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararına göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararına göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararına göre görevden affını isteyen ve görevden affedilen Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan atandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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