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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete izin vermeyiz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamada, 'Bürokratik vesayete izin vermeyiz. Kanunun dışına çıkan, marazı olan kim varsa hukuk zemininde mutlaka hesabı soruluyor.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bürokratik vesayete izin vermeyiz. Kanunun dışına çıkan, marazı olan kim varsa hukuk zemininde mutlaka hesabı soruluyor."

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bürokratik vesayete izin vermeyiz. Kanunun dışına çıkan, marazı olan kim varsa hukuk zemininde mutlaka hesabı soruluyor." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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