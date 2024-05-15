Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete izin vermeyiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamada, 'Bürokratik vesayete izin vermeyiz. Kanunun dışına çıkan, marazı olan kim varsa hukuk zemininde mutlaka hesabı soruluyor.' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bürokratik vesayete izin vermeyiz. Kanunun dışına çıkan, marazı olan kim varsa hukuk zemininde mutlaka hesabı soruluyor."
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bürokratik vesayete izin vermeyiz. Kanunun dışına çıkan, marazı olan kim varsa hukuk zemininde mutlaka hesabı soruluyor." dedi.