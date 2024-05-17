Üye Girişi
Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde Büyük Şehir Sanat Galerisi açacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin içine Büyük Şehir Sanat Galerisi açılacağını duyurdu. Galeri, 18 Mayıs Cumartesi günü açılacak ve hüsnühat, tezhip, ebru, çini, resim, heykel, seramik, fotoğraf gibi sergileri organize ederek sanatseverlere hizmet verecek. Ayrıca, aynı gün Klasik Sanatlar konulu bir seminer de düzenlenecek.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin içine Büyük Şehir Sanat Galerisi açılacağını bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, 18 Mayıs Cumartesi günü galerinin açılışını yapacaklarını belirtti.

Kentin 6 bin yılı aşkın tarihi ile kadim bir kent olduğuna dikkati çeken Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bu medeniyetler şehrini daha iyi noktalara taşımak amacıyla kent merkezi ya da kırsal kesimde hizmetlerimize ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederken, kültürel ve sanatsal etkinliklere de her zaman destek olduk. Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin içerisine Büyük Şehir Sanat Galerisi'ni açacağız. Soyut ya da somut tüm sanat ürünlerini kucaklamak isteyen yerli ve yabancı farklı sanatçılarla çalışarak hüsnühat, tezhip, ebru, çini, resim, heykel, seramik, fotoğraf gibi sergileri organize ederek sanatseverlere hizmet veren hem ulusal hem de uluslararası bir galeri olmak istiyoruz."

Büyükkılıç, 18 Mayıs'ta saat 14.00'te Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda Prof. Dr. Fatma Sevin Düz'ün oturum başkanlığını yapacağı Klasik Sanatlar konulu seminer düzenleneceğini, saat 15.00'te Büyük Şehir Sanat Galerisi'nin açılışını yapacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Memduh Büyükkılıç Kayseri Sanat Kültür Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı

 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

 Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

 Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti

Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title