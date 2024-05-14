Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kan Ver Hayat Ver Programı'na katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kan Ver Hayat Ver Programı'na katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kan Ver Hayat Ver Programı'na katıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı ile Türk Kızılayı'nın ortaklaşa düzenlediği 'Kan Ver Hayat Ver' Programı'na katıldı. Program kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, kan bağışının önemine dikkat çekerek, vatandaşları kan bağışı yapmaya teşvik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı ile Kızılay ortaklığında "Kan Ver Hayat Ver" Programı'na katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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