Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti ve yaklaşık 1 saat sürdü. Bu, Erdoğan ve Bahçeli arasındaki ikinci görüşme oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Nisan'da MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi konutunda ziyaret etmişti. - ANKARA