Cumhurbaşkanı Erdoğan, sunucu Erkan Yolaç'ın vefatı için başsağlığı mesajı yayınladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından sunucu Erkan Yolaç'ın vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı. Erdoğan, Yolaç'ın uzun yıllar TRT ekranlarında program yapması ve televizyon dünyasında usta bir isim olması nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Merhum Erkan Yolaç'a Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, ailesine ve tüm televizyon camiasına başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sunucu Erkan Yolaç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun yıllar TRT ekranlarında yaptığı programlarla milletimizin hafızasında yer edinen, televizyon dünyamızın usta isimlerinden sunucu Erkan Yolaç'ın vefatından büyük üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve tüm televizyon camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.