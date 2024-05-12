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Kenan Sofuoğlu Erdoğan ile ilgili ne söyledi? Sofuoğlu'nun pişmanlığı ne?

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Ünlü motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ak Parti'de 27. dönem Sakarya milletvekilliği yapan motor sporcusu Kenan Sofuoğlu katıldığı bir programdaki itiraflarıyla gündem oldu.

Eski AK Parti Sakarya Milletvekili olan motor sporcusu Kenan Sofuoğlu milletvekili olduktan bir hafta sonra pişmanlık duyduğunu, istifa etmek için her yolu denediğini itiraf etti. Peki, Kenan Sofuoğlu Erdoğan ile ilgili ne söyledi? Sofuoğlu'nun pişmanlığı ne?

KENAN SOFUOĞLU NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrasında yarışlara ara verdiğini belirten Sofuoğlu, milletvekili adayı listesine adının yazılmasının ardından partiden gelen yoğun taleplerden şikayet etti ve şunları ekledi; "Danışmanlarından birini aradım, 'Cumhurbaşkanının program nerede, hemen oraya geleceğim. Ben bu işi yapmam, yapamam abi. Beni çıkartın listenizden' dedim. Mahvoldum 3 haftada taleplerden, isteklerden, beklentilerden, partinin 'şuraya git, buraya git' demelerinden. Kariyerimin zirvesiydi, deli gibi para kazanıyordum. Yarışları bıraktırdı bana, rahat rahat hayat yaşayacaktım ben, 'bu ne abi' dedim. 'Sakın öyle bir şey yapamazsın, biz sana güvendik, çok kötü reklam yaparlar, bunu kullanırlar' filan beni caydırdı.

KENAN SOFUOĞLU'NUN EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI NE?

"Milletvekili olduktan bir hafta sonra pişmanlık duyduğunu ve istifa etmek için her yolu denediğini aktaran Sofuoğlu, 5 yıllık vekillik kariyerini "Hayatımın en büyük hatasıydı" şeklinde değerlendirdi.

Program sunucusu Fatih Altaylı'nın "Bir daha milletvekilliği yapmazsın, değil mi?" sorusuna ise Sofuoğlu "Yok ağabey, hayatımdaki en büyük hatalardan biriydi Cumhurbaşkanına orada 'Yaparım' demek. Ama bilseydim biraz milletvekilliği nasıl bir şey... Hayatımın büyük hatasıdır" yanıtını verdi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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