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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli neden görüştü, ne konuştular?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli neden görüştü, ne konuştular? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleşen görüşmenin detayları merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bir saat süren görüşmede yeni anayasa çalışmaları, terörle mücadele ve ekonomide yaşanan son gelişmelerin yer aldığı aktarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli neden görüştü, ne konuştular? İşte ayrıntılar...

ERDOĞAN VE BAHÇELİ NE KONUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.45'te başlayan görüşme 1 saat sürdü. Erdoğan, Bahçeli görüşmesi basına kapalı gerçekleştirildi. İki liderin ekonomide yaşanan son gelişmeleri, terörle mücadele ve yeni anayasa süreci gibi meseleleri masaya yatırdığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli neden görüştü, ne konuştular?

EKONOMİDEKİ GÖRÜŞMELER

Enflasyonun düşürülmesi ile dar gelirli ve emeklilerin durumu da Bahçeli-Erdoğan görüşmesinin öncelikli konularından biri.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasaya dair süreç hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu. İki liderin bugün gerçekleştirilen görüşmede yeni anayasa çalışmalarını ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli neden görüştü, ne konuştular?

TERÖRLE MÜCADELE

Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine operasyon sinyalleri verdiği bir dönemde MHP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinde terörle mücadele öncelikli konular arasında yer aldı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli MHP 3.Sayfa Gündem Politika Haberler

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