Üye Girişi
Haberler

Emine Erdoğan, Afrika Ülkelerinde Kanserle Mücadele Zirvesi'ne Katıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Afrika Ülkelerinde Kanserle Mücadele Zirvesi'ne katıldı. Emine Erdoğan, zirve vesilesiyle kıtanın ve dünyanın geleceği için birlik olduklarını belirterek, Nijerya'da samimi ve neşeli insanlarla tanışmanın büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti. Ayrıca, Erdoğan, zirve kapsamında gerçekleştirdiği temaslara ilişkin görüntüleri de paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Afrika Ülkelerinde Kanserle Mücadele Zirvesi'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Afrika Ülkelerinde Kanserle Mücadele Zirvesi vesilesiyle kıtanın ve dünyanın geleceği için birlik olduk. Nijerya'nın neşeli ve samimi insanlarıyla tanışmak, onların sıcakkanlılığı ve misafirperverliğiyle kucaklaşmak büyük bir mutluluktu. Kardeşliğimizin daim olmasını diliyor, barış, refah ve huzurun bu topraklarda hüküm sürmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Afrika Ülkelerinin Kanserle Mücadele Farkındalığının Artırılması ve Destek Programı kapsamında yaptığı temaslara ilişkin görüntülere de paylaşımında yer verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Emine Erdoğan Nijerya Afrika Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı

 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

 Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

 Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti

Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title