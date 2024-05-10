Erdoğan ve Bahçeli Arasında 1 Saat Süren Görüşme Sona Erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Bu, ikilinin 31 Mart yerel seçimlerinin ardından gerçekleştirdikleri ikinci görüşme oldu.
(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Erdoğan ve Bahçeli arasında 14: 45'te başlayan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
İkili 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk kez 29 Nisan'da Bahçeli'nin konutunda bir araya gelmişlerdi. Ardından Bahçeli bugün Erdoğan'a iadeiziyarette bulundu.