Erdoğan: Siyasetimizi gerilim ve kutuplaşma üzerine değil hizmet üzerine inşa ettik

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Siyasetimizi gerilim ve kutuplaşma üzerine değil hizmet üzerine hedefler projeler yatırımlar üzerine inşa ettik. FETÖ'ye diyet borcunu ödemek için Yenikapı ruhunu baltalayanlar görüyoruz ki asla boş durmuyor." dedi.

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptıkları görüşme hakkında değerlendirmelerde bulundu. Siyasetteki yumuşama konusunda üzerlerine düşeni yaptıklarını ifade eden Erdoğan, "TETÖ'ye diyet borcunu ödemek isteyenlerin Yenikapı ruhunu baltalamaya çalıştıklarını" savundu.

"Kuklayı da kuklacıyı da bildiklerini" ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Önceki hafta CHP Genel Başkanı sayın Özgür Özel'i AKP Genel Merkezi'nde kabul ettik ve kendisi ile 1,5 saati aşkın verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşme sonrasında da ifade ettiğim gibi Türkiye'de siyasetin bir yumuşamaya ihtiyacı var ve biz bu konuda her zaman olduğu gibi üzerimize düşeni yapıyoruz yapacağız. Esasen biz hiçbir zaman kutuplaşmanın gerilimin kamplaşmanın tarafı olmadık olmayacağız. Türkiye'yi bir gördük beraber gördük hiçbir ayrım yapmadan bir bütün olarak 85 milyonun tamamını kucakladık. Milletimizin her bir ferdini Türiye ortak paydasında buluşturmak için gerçekten büyük mücadeleler verdik. Siyasetimizi gerilim ve kutuplaşma üzerine değil hizmet üzerine hedefler projeler yatırımlar üzerine inşa ettik. FETÖ'ye diyet borcunu ödemek için Yenikapı ruhunu baltalayanlar görüyoruz ki asla boş durmuyor. Siyasetteki tüm sermayesi köken meşrep inanç üzerinden insanları ayırmak olanların nereye varmaya çalıştığının idrakindeyiz. Kuklayı da kuklacıyı da oyunu kimin yazdığını da çok iyi biliyoruz."